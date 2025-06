Addio Roma per la Nazionale: la risposta di Ranieri è già arrivata

In casa Roma, di fatto, bisogna registrare la risposta di Claudio Ranieri alla proposta dell’Italia.

Una volta terminata la stagione per i club, di fatto la luce dei riflettori dei media e dei tifosi si è spostata sui vari impegni delle Nazionali. Ma il percorso di qualificazione al prossimo Mondiale dell’Italia è iniziato come peggio non poteva. Gli azzurri, infatti, venerdì scorso sono stati travolti dalla Norvegia di Haaland e Sorloth.

L’Italia, di fatto, non è mai stata in partita in campo. Basta pensare che il tiro in porta è arrivato all’80’ con il colpo di testa del subentrato Lorenzo Lucca. Proprio a seguito di questo ko, di fatto, Luciano Spalletti è stato esonerato da Gravina come ct della Nazionale italiana.

Ad annunciarlo è stato proprio il tecnico toscano in una conferenza stampa inconsueta che, di fatto, resterà nella storia. Tra i nomi accostati alla panchina dell’Italia al posto di Luciano Spalletti bisogna sicuramente inserire Claudio Ranieri. Proprio sulla scelta di quest’ultimo bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Italia, Ranieri ha deciso già cosa rispondere a Gabriele Gravina: ecco le ultime notizie

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il tecnico sarebbe orientato a dire di no ad una possibile proposta di Gabriele Gravina di farlo diventare il nuovo ct della nostra Nazionale. Claudio Ranieri, tra l’altro, ha incontrato in giornata Ghisolfi e Gasperini per programmare la prossima stagione e da questo meeting non sarebbero usciti fuori possibili ribaltoni.

Claudio Ranieri, dunque, dovrebbe rispondere di no all’interessamento di Gabriele Gravina. L’intenzione del tecnico era quello di andare in pensione come allenatore ed ‘iniziare’ la sua nuova carriera da dirigente. Da sottolineare che la FIGC continua a spingere, dunque, vedremo se il tecnico cambierà idea o meno.