Addio Juve, anche Conte a mani vuote: è già a Roma

Per Roma, Juve e Napoli c’è da segnalare un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Una volta terminato il campionato, ovviamente, la luce dei riflettori si è spostata sul calciomercato. Tante squadre del nostro campionato, infatti, sono al centro di tante indiscrezioni. Tra queste bisogna sicuramente inserire il Napoli campione d’Italia, la Roma e la Juventus.

Il club partenopeo, vista la partecipazione alla prossima edizione della Champions League, deve assolutamente allargare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Mentre la Roma, visto anche l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa, dovrà compiere tanti cambiamenti tra le fila della sua squadra.

La Juventus, invece, deve rinforzare per allestire una squadra che possa tornare finalmente a lottare fino alla fine per la vittoria finale del campionato di Serie A. Tuttavia, nel frattempo, in casa della ‘Vecchia Signora’ bisogna segnalare un ‘addio’ in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, novità su un obiettivo accostato anche al Napoli e alla Juve: i dettagli

Alejandro Garnacho, infatti, è in vacanza a Roma insieme alla sua fidanzata. Quest’ultima, tra l’altro, ha anche scritto: “Tutte le strade portano a Roma”, facendo così scatenare la fantasia dei tifosi giallorossi.

Molti sostenitori del team capitolino, dunque, hanno commentato il post della fidanzata di Alejandro Garnacho: “Venite a Roma”, mentre un altro tifoso è ancora più netto: “Roma è il tuo posto, venire qui per favore”.Questi messaggi social, ovviamente, non rappresentano una notizia di mercato, ma solo il sentore della tifoseria giallorossa.

Ma bisogna comunque ricordare che anche la Roma è stata accostata ad Alejandro Garnacho, il quale è in uscita dal Manchester United. Sull’argentino, oltre a quello del team giallorosso, bisogna ricordare anche l’interesse di altre due big del nostro campionato di Serie A, ovvero il Napoli e la Juve.