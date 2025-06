Più di 20 milioni e addio Roma: ha già detto sì

Gian Piero Gasperini, appena arrivato alla guida della Roma, sta per salutare un big giallorosso.

La prossima guida tecnica della Roma, dunque, sarà Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo, dopo che ha rifiutato la Juventus, ha firmato con il club giallorosso con un contratto di tre anni a 5 milioni di euro a stagione.

Una volta raggiunto l’accordo con il tecnico natio di Grugliasco, di fatto, la Roma è ovviamente focalizzata su come rinforzare il proprio parco giocatori. Anche perché la squadra giallorossa deve essere assolutamente competitiva per cercare di tornare a qualificarsi per un’edizione della Champions League.

Nella Roma, di fatto, ci saranno tanti cambiamenti in tutti i reparti. Nel frattempo, però, Gian Piero Gasperini potrebbe dire addio ad un big del team capitolino.

Calciomercato Roma, arriva un’offerta importante per un giocatore di Gasperini: le ultime

Come riportato da Fabrizio Romano, giornalista e tra i massimi esperti del calciomercato europeo, l’Al-Hilal di Simone Inzaghi ha presentato un’offerta di 20 milioni di euro per lo spagnolo Angelino. Da sottolineare che la Roma non ha ha detto di no, visto che i due club sono ancora in trattativa.

L’Al-Hilal, di fatto, si è fiondata su Angelino per colpa di Theo Hernandez. Il calciatore del Milan, nonostante la ricchissima offerta avrebbe detto di no al club saudita. Quest’ultimo, dunque, ha poi virato sul laterale della Roma. Nelle prossime ore, dunque, sapremo sicuramente qualcosa di più sul futuro dell’ex Lipsia.

Lo stesso Angelino, almeno come quanto raccolto dalla redazione di ‘Sportitalia’, avrebbe aperto all’ipotesi di giocare con la maglia dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi. La Roma, se lo spagnolo dovesse essere ceduto, riuscirebbe a compiere un’ottima plusvalenza, visto che il laterale è stato riscattato dal Lipsia per 5 milioni di euro.