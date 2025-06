Calciomercato Roma, primo rinforzo per Gasp: arriva dalla Juve

Dalla Juve, di fatto, arriva il primo rinforzo in sede di calciomercato per la Roma di Gasperini.

Queste ultime ore sono davvero calde in casa Roma e non per le prime temperature elevate dell’estate 2025. Dopo l’esonero di Luciano Spalletti da ct dell’Italia, annunciato in conferenza stampa dallo stesso tecnico toscano, Gabriele Gravina sta continuando a spingere per avere Claudio Ranieri come nuovo selezionatore.

Dopo un iniziale no, visto che potrebbe ricoprire sia il ruolo di dirigente della Roma che quello di ct dell’Italia, si è preso una notte per decidere. Nel frattempo, ovviamente, lo stesso Claudio Ranieri si è riunito quest’oggi con Florent Ghisolfi e lo stesso Gian Piero Gasperini per continuare a programmare la prossima stagione giallorossa.

Intorno alla Roma, infatti, stanno circolando tantissime indiscrezioni di calciomercato. Proprio su quest’ultimo, tra l’altro, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento che riguarda anche la stessa Juventus.

Roma, dalla Juve arriva un nuovo calciatore: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la Roma è riuscita a prendere a parametro zero Radoslaw Zelezny. L’estremo difensore polacco, dopo aver salutato la Juventus Under 20, è pronto ad iniziare questa sua nuova avventura con la maglia giallorossa.

Radoslaw Zelezny, classe 2006 alto ben 1 metro e 93, è considerato un grande prospetto, visto che in molti lo ritengono il miglior portiere dell’ultimo campionato Primavera. L’estremo difensore, dopo 25 partite l’anno scorso con la maglia della Juventus, ricoprirà il ruolo di terzo portiere della Roma.