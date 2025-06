Scambio con Svilar, bye bye Juventus: Milan fregato

La fase embrionale del mercato giallorosso ruota attorno al futuro del suo numero uno. La decisione finale segnerà le successive scelte della Roma.

Le prossime ore potrebbero regalare alla Roma il primo grande colpo di mercato a ‘parametro zero’. Claudio Ranieri, ormai ex tecnico giallorosso e nuovo dirigente della società capitolina, sentitamente ringrazia la FICG ma non intende venir meno alla promessa fatta ai Friedkin.

Vuole pertanto proseguire il cammino come dirigente appena intrapreso con la Roma. Il ruolo di ‘consigliere’ che mette al servizio della società la sua esperienza, competenza, professionalità ed amore per i colori giallorossi, ‘attizza’ non poco Claudio Ranieri. Pertanto, senza alcuna distrazione, si riparte pensando soltanto alla squadra che verrà in vista della stagione prossima.

Per quanto ci si giri attorno al momento il cuore del mercato giallorosso è legato alla posizione, ed al futuro, di Mile Svilar. Mile come mille le ipotesi sul tavolo che attengono al futuro prossimo del numero uno belga. Ipotesi che, giorno dopo giorno, si arricchiscono sempre di più.

Arriva lo scambio giusto, addio Svilar

Sono numerose le società che stanno monitorando gli sviluppi della vicenda Mile Svilar–Roma. Ciascuna di questa prova l’approccio lasciando sul tavolo un’offerta completa, per la Roma e per il giocatore.

E se in Italia il pressing del Milan di Massimiliano Allegri si fa ogni giorno più ‘asfissiante’ dato l’ormai prossimo addio di Mike Maignan, in Premier League c’è chi non soltanto sta puntando l’estremo difensore della Roma ma è pronto a mettere sul piatto una preziosa contropartita.

Alejandro Garnacho, classe 2004, potrebbe lasciare il Manchester United. Mezza Europa insegue l’attaccante spagnolo naturalizzato argentino. Per rimanere soltanto in Italia citiamo soprattutto la Juventus e il Napoli non rimangono insensibili al talento 2004.

Alejandro Garnacho è in questi giorni a Roma in vacanza con la compagna Eva Garcia ed è bastato questo per accendere la fantasia dei tifosi giallorossi. Lo scambio Garnacho–Svilar si va ad aggiungere alle numerose opportunità di mercato legate all’eventuale cessione del numero uno belga.

Secondo quanto riportato da “Leggo” oggi in edicola, il Manchester United potrebbe usare Garnacho come pedina di scambio per Svilar, anche perché il contratto del calciatore che ha anche passaporto spagnolo non sarebbe proibitivo per le casse giallorosse. Una mossa, questa, che in caso di parere favorevole della Roma metterebbe il Milan fuori dai giochi.