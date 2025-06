Una cessione dopo l’altra, clausola pagata e addio Roma

Una cessione dietro l’altra: clausola pagata e addio Roma. I colloqui sono iniziati in queste ore e si potrebbe arrivare alla fumata bianca

Non solo Angelino, che ormai è destinato all’Al Hilal e secondo le ultime informazioni mancherebbe solamente l’annuncio ufficiale del suo trasferimento alla corte di Simone Inzaghi.

Ma anche un altro elemento nel corso delle prossime settimane potrebbe lasciare la Roma. Verso un’unica e sola destinazione, quella che tutti noi conosciamo da tempo, quella per la quale ha inserito una clausola rescissoria nel momento in cui c’è stato il rinnovo di contratto. Avrete capito che parliamo di Leandro Paredes, attualmente impegnato con l’Argentina, che proprio nei giorni scorsi aveva ufficializzato l’esistenza di una clausola rescissoria nel suo contratto proprio a favore della squadra del cuore. E secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate dal giornalista Cesar Luis Merlo, sono iniziati i primi contatti.

Paredes al Boca: avviati i contatti

Il Boca ha avviato le trattative formali per Leandro Paredes: dopo un dialogo tra il giocatore e Riquelme, gli è stata fatta la prima offerta contrattuale”. Inizia così il Tweet del professionista citato prima. Che poi ha aggiunto anche un’altra cosa.

“Se si raggiungerà un accordo, si procederà all’esecuzione della clausola di uscita da 3,5 milioni di dollari della Roma“. Insomma, se Paredes dovesse stringere la mano a quello che attualmente è il massimo dirigente della squadra argentina allora si potrebbe arrivare, anzi arriverà sicuramente l’accordo con i giallorossi che davanti al pagamento della clausola non potrebbero fare nulla. Insomma, un altro addio si avvicina per quella che sembra una vera e propria rivoluzione dentro i giallorossi.

E in questo caso, visto l’esistenza della clausola, nemmeno Gasperini potrebbe fare nulla. Nel senso che, qualora volesse mettere un veto alla cessione il nuovo allenatore della Roma non potrebbe di certo interferire su un accordo trovato col giocatore nel momento in cui è stato firmato il rinnovo. Paredes, in tutto questo, sembra esserci davvero avvicinato al Boca.