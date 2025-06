Addio Roma per 25 milioni: lo prende il grande ex

Addio Roma per 25 milioni di euro. Il grande ex pronto al colpo in difesa dopo aver capito che la situazione per un altro obiettivo si stava complicando

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Gian Piero Gasperini, e dopo aver incassato anche il no alla nazionale di Claudio Ranieri, la Roma si è tuffata sul mercato. Adesso possibilità di scossoni societari non ce ne sono più, quindi tutto porta ad una programmazione, iniziata da un po’, ma con delle fasi di accelerazione importante.

I giallorossi hanno bisogno di innesti in tutti i reparti e Ghisolfi sembra essere pronto ad accontentare le richieste dell’ex allenatore dell’Atalanta. Sul taccuino ci sono molti nomi e uno di questi è Facundo Medina, difensore del Lens, che nel corso delle ultime settimane era di nuovo stato accostato con una certa insistenza alla Roma. Una situazione che però si potrebbe complicare, stando alle informazioni che sono arrivate nel corso di queste ore dal portale francese sport.fr.

Addio Roma: Benatia si prende Medina

Sì, perché il profilo di Medina sarebbe entrato fortemente nei radar del Marsiglia di Benatia. La squadra allenata da Roberto De Zerbi cerca uomini importanti anche per affrontare la prossima Champions League e capendo che ci sono delle grosse difficoltà per arrivare a Laporte, che era il primo obiettivo, avrebbe deciso di affondare il colpo col Lens per Medina.

La valutazione del cartellino è di 25 milioni di euro, una cifra abbastanza alta ma che non mette tanta paura, soprattutto perché a quanto pare le richieste di stipendio del giocatore sarebbero molto basse. Quindi si proverà sicuramente a trattare, ma se Benatia capirà che di margini non ce ne sono, allora verserà l’intera somma per accelerare i tempi e non rimanere senza nessun difensore nella propria rosa. Quindi niente da fare per Ghisolfi, che dopo aver dovuto abbandonare la pista che portava a Balerdi, sempre dell’OM, deve incassare un’altra “delusione”, scritta tra virgolette ovviamente. Magari, nonostante quelle che sono state le indiscrezioni, era uscito dalla lista.