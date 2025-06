Calciomercato Roma, affare definito con l’Inter: hanno rotto gli indugi

Roma ed Inter, di fatto, sono protagoniste di un’operazione molto importante in sede di calciomercato.

La Roma, di fatto, è una delle squadre più sotto la luce dei riflettori, e non solo per il calciomercato. Nelle ultime ore, dopo l’esonero di Luciano Spalletti, Gabriele Gravina ha insistito tanto per convincere Claudio Ranieri a diventare il nuovo ct dell’Italia.

Tuttavia, proprio in questi ultimi minuti, è arrivata la notizia del rifiuto del tecnico italiano alla proposta della FIGC. Nel frattempo, dopo l’ingaggio di Gian Piero Gasperini come nuovo tecnico, la Roma si è ovviamente focalizzata sulla campagna acquisti di questa sessione estiva di calciomercato.

In casa giallorossa, infatti, ci saranno tanti cambiamenti nelle prossime settimane. Tra questi bisogna sicuramente inserire uno che, di fatto, riguarda direttamente la nuova Inter dell’ex giocatore giallorosso Cristian Chivu.

Calciomercato Roma, l’Inter ha deciso di riscattare il cartellino Nicola Zalewski: ecco quanto incasseranno i Friedkin

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il club nerazzurro ha deciso di riscattare a titolo definitivo il cartellino di Nicola Zalewski. Alla Roma, dunque, andranno 6,5 milioni di euro, soldi importantissimi per le casse del club giallorosso.

Anche perché questa cifra è tutta plusvalenza, visto che Nicola Zalewski è un prodotto del settore giovanile della Roma. Dopo ben quattordici anni tra vivaio e prima squadra, quindi, è finito il rapporto tra l’esterno ed il club capitolino. L’Inter, dunque, è pronta a puntare sul calciatore polacco.