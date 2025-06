Roma, Ranieri rinuncia alla Nazionale: non sarà il commissario tecnico

In questi ultimi minuti, di fatto, è arrivato l’aggiornamento sulla decisione di Ranieri se diventare o meno il nuovo ct dell’Italia.

In casa Roma, di fatto, si stava pensando ‘solamente’ al calciomercato, ma l’esonero di Luciano Spalletti da ct dell’Italia ha cambiato tutto. Gabriele Gravina, infatti, ha scelto Claudio Ranieri come nuova guida tecnica della Nazionale italiana.

Questi ultimi giorni, di fatto, sono stati contraddistinti dai continui tentativi del massimo dirigente del calcio italiano per convincere il tecnico a sposare la causa dell’Italia. Claudio Ranieri, dal canto suo, si era preso qualche ora per prendere una decisione che, di fatto, è arrivata in queste ultime ore.

Italia, Claudio Ranieri ha detto al forcing di Gabriele Gravina: le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, l’allenatore ha rifiutato l’ipotesi di diventare il nuovo ct dell’Italia. Gabriel Gravina, dunque, dovrà cercare un altro tecnico che possa cercare di portare l’Italia alla qualificazione per il Mondiale dell’anno prossimo.

Nelle scorse ore, di fatto, per Claudio Ranieri si era paventata l’ipotesi di un doppio ruolo che, però, poi non si è trasformata in realtà. Il tecnico, dunque, nella prossima stagione sarà ‘solamente’ un dirigente della Roma.