Ingaggio spalmato e nuova firma: Dybala ha risposto alla Roma

Per la Roma di Gian Piero Gasperini, di fatto, sono arrivate delle importantissime novità sul futuro di Paulo Dybala.

Dopo aver raggiunto l’accordo per i prossimi tre anni a circa 5 milioni di euro a stagione, di fatto, la Roma è ora impegnata su questa sessione estiva di calciomercato. Anche perché la rosa giallorossa ha la necessità di profondi cambiamenti sia per rispondere alle richieste del suo nuovo tecnico che per rinforzarsi in maniera importante.

L’obiettivo principale della prossima stagione della Roma, di fatto, è sicuramente quello di centrare finalmente la qualificazione ad un’edizione della Champions League. Intorno al team capitolino, quindi, stanno circolando tante indiscrezioni che riguardano sia il calciomercato in entrata che quello in uscita.

In questi giorni, di fatto, ci sono molti big della Roma sotto la luce dei riflettori. Tra questi bisogna sicuramente inserire Paulo Dybala. Proprio sul futuro del calciatore argentino, tra l’altro, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Calciomercato Roma, grosse novità sul futuro di Paulo Dybala: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, la Roma e la ‘Joya’ si incontreranno i primi di luglio per ridiscutere del contratto del calciatore. Paulo Dybala, di fatto, considera Trigoria come casa sua e, proprio per questo motivo, il suo agente si è messo al lavoro per cercare di trovare un accordo.

L’idea è quella di allungare il contratto rinnovato lo scorso gennaio così da spalmare l’ingaggio e far sì che il suo stipendio da 7-8 milioni di euro a stagione pesi di meno sul bilancio della Roma. Tra una ventina di giorni, quindi, ci sarà il primo incontro tra Dybala ed il club giallorosso per cercare di trovare un accordo definitivo.

Nel frattempo, di fatto, l’argentino è al lavoro per recuperare dall’infortunio nel corso della scorsa stagione (esattamente lo scorso marzo contro il Cagliari) e farsi trovare pronto al raduno. La cosa certa è che Paulo Dybala ha tantissima voglia di Roma.