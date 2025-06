Un brasiliano per il Milan: firma da 21 milioni e Roma fregata

Per la Roma e per il Milan bisogna registrare un importantissimo aggiornamento di calciomercato.

La Roma, visto anche l’arrivo di Gian Piero Gasperini, è ovviamente al centro di tantissime indiscrezioni di calciomercato. Nella squadra giallorossa, di fatto, ci saranno tantissimi cambiamenti per la prossima stagione. Anche perché il team capitolino deve assolutamente fare di tutto per tornare a qualificarsi per un’edizione della Champions League.

Intorno alla Roma, dunque, stanno circolando tantissime indiscrezioni di calciomercato. Una di queste è sicuramente quella che riguarda il possibile addio di Angelino, il quale è seguito dall‘Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Il passaggio del laterale giallorosso al club saudita per circa 23 milioni di euro sembrava cosa già fatta, ma poi ogni discorso è stato rimandato alla conclusione della prima edizione del mondiale per club. Tuttavia, oltre alla vicenda Angelino, in casa Roma, bisogna registrare un altro aggiornamento di calciomercato.

Calciomercato Roma, Milan insiste per un obiettivo di Florent Ghisolfi: novità anche su Svilar

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, in caso di possibile addio di Mike Maignan, il Milan avrebbe individuato in Lucas Perri del Lione il sostituto dell’estremo difensore francese. Anche perché sia la Roma che il Parma hanno alzato il muro per Svilar e Suzuki.

Il Chelsea, dunque, continua ad insistere per Mike Maignan, arrivando ad offrire al Milan ben 21 milioni di euro. La Roma, quindi, ha rigettato l’interesse del club rossonero per Svilar, ma l’interessamento dei meneghini per Perri riguarda anche lei .

Nei giorni scorsi, infatti, anche la Roma era stata accostata all’estremo difensore brasiliano del Lione. Nei prossimi giorni, quindi, ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla trattativa con Svilar per il rinnovo del suo contratto con la squadra giallorossa.