Angelino, niente visite mediche: ribaltone Roma

In casa Roma, di fatto, c’è un incredibile colpo di scena sul futuro di Angelino.

La Roma, una volta annunciato Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, si è ovviamente focalizzata su questa sessione estiva di calciomercato. Anche perché , visto l’arrivo del tecnico di Grugliasco, tra le fila giallorosse c’è il bisogno di profondo di cambiamenti.

Intorno alla Roma, infatti, si stanno susseguendo tantissime indiscrezioni che riguardano sia il calciomercato in entrata che in uscita. Tra i nomi più caldi bisogna sicuramente inserire quello di uno dei big della squadra giallorossa, ovvero Angelino.

Gian Piero Gasperini aveva deciso di puntare sullo spagnolo, ma poi l’offerta di circa 25 milioni di euro da parte dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi ha cambiato tutto. Tuttavia, proprio in questi ultimi, bisogna registrare un incredibile colpo di scena.

Roma, incredibile colpo di scena sul futuro di Angelino: ecco le ultime notizie

Come scritto sul proprio profilo ufficiale da Ben Jacobs, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato a livello europeo, l’operazione ‘Angelino all’Al-Hilal’ starebbe per saltare. L’accordo definitivo, dunque, è ora fortemente in dubbio.

Nelle prossime ore, dunque, ci saranno sicuramente delle fortissime novità sul futuro di Angelino. Ricordiamo che l’Al-Hilal si era fiondato sul calciatore spagnolo della Roma a causa dei tentennamenti di Theo Hernandez del Milan. Ora, di fatto, vedremo se la squadra giallorossa se perderà o meno uno dei suoi calciatori più importanti.

Anche lo stesso Fabrizio Romano ha riportato che non saranno effettuate le visite mediche di Angelino programmate inizialmente quest’oggi a Parigi. La trattativa, quindi, è ancora ben lontanta da trovare un’intesa definitiva.