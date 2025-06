Addio Svilar, incasso Milan e sostituto già scelto

Sull’interessamento del Milan per Svilar, di fatto, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento.

Dopo aver concluso il campionato, di fatto, la Roma si è focalizzata sulla scelta del sostituto di Claudio Ranieri. Dopo qualche tentativo a vuoto per Cesc Fabregas, di fatto, la scelta è caduta su Gian Piero Gasperini, il quale ha lasciato l’Atalanta dopo la bellezza di nove stagioni.

Il tecnico di Grugliasco, dunque, ha legato il suo futuro alla Roma per i prossimi tre anni a circa 5 milioni di euro a stagione. Una volta archiviata la questione allenatore, ovviamente il club giallorosso si è focalizzato su come rinforzare una squadra che l’anno prossimo dovrà fare di tutto per tornare in Champions League.

Anche se, almeno per il momento, tante indiscrezioni intorno alla Roma riguardano più il calciomercato in uscita che quello in entrata. La stessa permanenza in giallorosso di Mile Svilar non è ancora del tutto sicura. Proprio sul futuro dell’estremo difensore capitolino, tra l’altro, bisogna segnalare una grossa novità.

Roma, novità sull’interessamento del Milan per Mile Svilar: ecco tutti i dettagli

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Matteo Moretto, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato a livello europeo, il Milan starebbe pensando a Suzuki del Parma in caso di un addio di Mike Maignan. Il portiere francese, di fatto, starebbe spingendo per diventare un nuovo calciatore del Chelsea.

Questa notizia dell’interessamento del Milan per Suzuki, di fatto, riguarda sia la Roma che lo stesso Mile Svilar. L’estremo difensore giallorosso, infatti, era stato accostato proprio al club rossonero come possibile sostituto di Mike Maignan.

Nel frattempo, però, sul fronte rinnovo Svilar ancora non ci sono novità. Tra la Roma e gli agenti del portiere giallorosso c’è ancora una distanza tra domanda ed offerta di circa due milioni di euro tra domanda ed offerta.