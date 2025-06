Addio Roma, ma resta in Serie A: accordo giallorosso

In casa Roma, di fatto, bisogna segnalare un importante aggiornamento di un addio in sede di calciomercato.

Dopo aver sfiorato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, dunque, la Roma si è dovuta mettere al lavoro per cercare il sostituto di Claudio Ranieri. La scelta dei Friedkin, dunque, è ricaduta su Gian Piero Gasperini, il quale ha lasciato l’Atalanta dopo la bellezza di 9 milioni di euro.

Una volta scelto il tecnico di Grugliasco, di fatto, la Roma è stata sotto la luce dei riflettori per il tentativo di Gabriele Gravina di convincere Claudio Ranieri a diventare il nuovo ct dell’Italia per prendere il posto dell’esonerato Luciano Spalletti. Ma l’ex tecnico giallorosso, ora dirigente, ha rifiutato la proposta della FIGC.

In casa Roma, dunque, è ora tempo di pensare al calciomercato per cercare di rinforzare in maniera importante il proprio parco giocatori. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna registrare un addio in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, un giocatore potrebbe essere ceduto ad un altro club di Serie A: i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Nicolò Schira, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Verona ha mosso dei passi per cercare di arrivare al danese Victor Nelsson. L’obiettivo del club veneto, dunque, è quello di arrivare al prestito del giocatore del Galatasaray.

Dopo l’esperienza alla Roma di soli sei mesi nella stagione appena conclusa, dove ha totalizzato solo 5 presenze, Victor Nelsson potrebbe dunque restare a giocare per una squadra del campionato di Serie A. Nei prossimi giorni, dunque, vedremo se il Verona riuscirà a regalare il difensore centrale danese a Paolo Zanetti.