Calciomercato Roma, affare lampo e chiusura ‘Mondiale’

Sono giorni molto intensi in casa giallorossa sia sul fronte entrate che su quello uscite: l’ultima proposta spariglia le carte

Ufficializzato l’arrivo di Gasperini e risolta la questione riguardante il ‘corteggiamento’ della FIGC per Ranieri, la Roma può ora guardare con maggiore ottimismo ai futuri risvolti in sede di calciomercato. Del resto Ghisolfi già da tempo si sta muovendo in diverse direzioni per esaudire le richieste del neo tecnico giallorosso in modo oculato.

Ecco perché – come spesso avvenuto nelle ultime sessioni di calciomercato – un ruolo di vitale importanza sarà ricoperto da quelle cessioni che i capitolini riusciranno a confezionare. In questo senso fino a qualche giorno fa sembrava essere stata delineata in molti suoi aspetti la partenza di Angelino prima dello stop alla trattativa con l’Al Hilal.

Le ultime indiscrezioni, però, ritornano a ‘battere’ sul tema legato alle corsie esterne. Tra i calciatori la cui permanenza all’ombra del Colosseo non è affatto sicura – ad esempio – non si può non menzionare Saud Abdulhamid finito nuovamente al centro di vivaci indiscrezioni di mercato.

Calciomercato Roma, proposta bocciata: è stato già calato il tris

Secondo quanto evidenziato da Rudy Galetti, infatti, il terzino saudita sarebbe finito nel mirino del (solito) Al-Hilal. Più nello specifico, a 72 ore dalla chiusura della finestra di mercato ritagliata ad hoc per il Mondiale per Club, la squadra allenata da Simone Inzaghi avrebbe provato a convincere Saud della bontà del proprio progetto ricevendo un due di picche dal diretto interessato.

Desideroso di prolungare la sua esperienza in Europa, il terzino destro della Roma avrebbe dunque rispedito al mittente le avances dell’Al Hilal, tenendo vive al contempo altre piste per il suo futuro. Lo stesso Galetti – infatti – rincara la dose, svelando come il laterale giallorosso abbia calamitato l’attenzione non solo di Lens e Tolosa, ma anche di altri tre club francesi.

Saud – già da tempo accostato a diverse compagini transalpine – si sarebbe preso del tempo per valutare le proposte. Contestualmente, la Roma sarebbe aperta a prendere in considerazione le offerte concrete attese a stretto giro di posta. Un intreccio, quindi, da monitorare con estrema attenzione in quanto passibili di sviluppi importanti nel corso dei prossimi giorni. Staremo a vedere cosa succederà, in un senso o nell’altro fermo restando che l’ipotesi legata alla cessione di Saud resta per la Roma molto più di una semplice ipotesi. Seguiranno aggiornamenti.