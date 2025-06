Svilar e la Roma, rinnovo sempre più vicino: cosa manca per chiudere

La trattativa per il prolungamento del contratto dell’estremo difensore giallorosso ha fatto registrare significativi passi in avanti

Tra gli indiscutibili punti di riferimento della Roma della scorsa stagione il nome di Mile Svilar non può non campeggiare a caratteri cubitali. Migliore in campo dei giallorossi in diverse circostanze, l’estremo difensore della Roma si è meritato la palma di miglior portiere di Serie A sfoderando una serie impressionante di prestazioni esaltanti.

Ecco perché il discorso riguardante il rinnovo del contratto di Svilar – attualmente in scadenza nel 2027 – sta calamitando l’attenzione mediatica in casa capitolina ormai da diverse settimane. Come annunciato da Ghisolfi e Ranieri in tempi e in modi diversi, la volontà del club è quella di trovare un punto d’unione con le richieste dell’estremo difensore. Nonostante l’interessamento di diversi club in Italia (Milan su tutti) e in Premier League, la Roma ha effettuato notevoli passi in avanti per strappare il sì del ragazzo per il rinnovo con annesso adeguamento.

Calciomercato Roma, ottimismo per il rinnovo di Svilar: la chiave è nei bonus

I contatti andati in scena nelle ultime ore – sotto questo punto di vista – hanno contribuito a far aumentare l’ottimismo in merito alla chiusura positiva della trattativa tra la Roma e l’entourage di Svilar. L’intesa tra le parti è infatti vicinissima sulla parte fissa: a dover essere limata è solo la distanza residua che intercorre sui bonus.

Dopo aver messo sul piatto un’offerta da tre milioni di euro, l’area tecnica giallorossa sarà dunque chiamata ad un ulteriore rilancio per trovare una quadra che potrebbe assumere contorni sempre più definiti a stretto giro di posta. Una volta risolta la questione legata ai bonus – per i quali manca ancora l’accordo completo – il traguardo sarà ad un passo.

Ad ogni modo, benché non ancora definito in tutti i suoi aspetti, il prolungamento di Svilar ‘viaggia’ con rinomato ottimismo verso il sì. Staremo a vedere quando arriverà la svolta definitiva per riuscire a ratificare definitivamente una trattativa piuttosto lunga che comunque tutte le parti vogliono condurre in porto.