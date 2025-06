Accordo raggiunto, bye bye Roma: vola subito da Conte

Il Napoli ha impresso la svolta definitiva all’operazione e conta di perfezionarla in tempi relativamente brevi: ecco cosa sta succedendo

Sono giorni molto importanti in casa Roma. Dopo aver sistemato la questione allenatore, in attesa della presentazione di Gasperini, i giallorossi hanno già cominciato a muovere passi concreti per puntellare un organico ancora in fieri.

Del resto sorprende fino ad un certo punto il fatto che Ghisolfi stia scandagliando diverse piste alla ricerca delle soluzioni più congeniali. Tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento della Roma, ad esempio, impossibile non menzionare l’attacco.

Soprattutto in Serie A i capitolini hanno messo gli occhi su diversi profili non mollando la presa su obiettivi già presi in considerazione nella scorsa sessione di calciomercato. Il riferimento, tra gli altri, va anche a Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese messosi in luce con la maglia bianconera in una stagione – la scorsa – chiusa con 14 reti e due assist.

Calciomercato Roma, il Napoli mette la freccia per il bomber

Non sono poche, però, le squadre che hanno messo gli occhi sul bomber classe 2000 nativo di Moncalieri. Accostato in tempi e in modi diversi alle due milanesi, Lucca rappresenta infatti un obiettivo concreto soprattutto del Napoli di Antonio Conte.

Non ancora sazio dopo aver chiuso la trattativa De Bruyne, il club partenopeo sta lavorando concretamente anche per rafforzare il reparto offensivo da consegnare ad Antonio Conte in vista della prossima stagione. Messa in stand-by l’operazione David, Manna è pronto ad affondare definitivamente il colpo per Lucca per il quale – secondo quanto riportato da Sky Sport – sarebbe già stato trovato un accordo di massima.

Con l’intento di imprimere la sterzata definitiva all’operazione, il Napoli avrebbe in programma un summit con l’Udinese (a questo punto decisivo) per provare a chiudere una trattativa che viaggia a vele spiegate verso la sua positiva conclusione.