Roma ‘rilanciata’, affare da 30 milioni: vetrina Mondiale per Club | ASRL

Accostato ai giallorossi e al Milan, il suo profilo è finito nel mirino di molte big in giro per l’Europa: ecco i possibili sviluppi

Quella che è iniziata ufficialmente da pochi giorni si preannuncia una sessione estiva di calciomercato densa di profondi cambiamenti in casa Roma. Non sono pochi, infatti, i reparti sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi a caccia di occasioni importanti con cui puntellare un organico da puntellare.

E così – tra piste che sembravano essere abbandonate e ‘depistaggi’ vari – occhio alle possibili sorprese. Cominciando a tessere la tela per riuscire ad esaudire sia in entrata che in uscita le richieste di Gasperini, l’area tecnica giallorossa non vuole lasciare nulla di intentato.

In un mercato ancora tutto da costruire e a cui la Roma vuole approcciare in un certo modo – ad esempio – gli intrecci con il Milan non possono passare sotto silenzio. Dai profili per l’attacco ai tentativi rossoneri andati a vuoto per Svilar (per il quale la Roma è sempre più vicina a trovare la quadra definitiva) passando per un profilo che in realtà non è mai uscito dai radar dei due club.

Calciomercato Roma, fari riaccesi su Rios: dalla concorrenza alla valutazione del cartellino

Come raccolto da Asromalive.it, la Roma non ha affatto perso di vista Richard Rios. Il calciatore del Palmeiras, già finito in tempi non sospetti nei radar giallorossi, è valutato dal club brasiliano tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra importante, certo, ma che non spaventa affatto una concorrenza sempre più nutrita.

Dal 🇧🇷 rilanciano l’interesse della #Roma per #Rios. Centrocampista completo, il 25enne colombiano viene valutato non meno di 25-30 mln di € dal #Palmeiras. Rios vorrebbe giocare in #PremierLeague, ma piace anche a #PSG e #Porto @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) June 11, 2025

Accostato in tempi e in modi diversi anche al Milan – che al momento ha comunque altre priorità e sembra indirizzato verso altri profili – Rios vorrebbe coronare il sogno di approdare in Premier League. Del resto i sondaggi da parte di club inglesi non sono affatto mancati: dallo United al Nottingham Forest, passando per Tottenham e West Ham.

Tuttavia, ci sono altri due club da menzionare nel novero delle compagini interessate al polivalente centrocampista classe ’99: ci stiamo riferendo al Psg e al Porto che stanno osservando il da farsi. La corsa per Rios, insomma, è più aperta che mai: il fatto che la Roma sia ritornata a riannodare i fili del discorso per il calciatore contribuisce a creare una traccia da monitorare con estrema attenzione. Il tutto considerando anche la ‘variabile’ rappresentata dal Mondiale per Club che potrebbe far ulteriormente lievitare la valutazione del ragazzo.