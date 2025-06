Calciomercato Roma, l’Inter è un ricordo: 12 milioni per la firma

Calciomercato Roma, Ghisolfi guarda con interesse in Grecia per un giocatore. Servono 12milioni di euro dopo che è stata rifiutata un’offerta di 8 milioni a inizio giugno

Non solo Ratiu, o come riportato in esclusiva da Asromalive.it De Cuyper, con il quale adesso la società giallorossa avrebbe iniziato i colloqui. Ma secondo le informazioni che arrivano dalla Grecia, Ghisolfi, ha in mente anche un altro nome per il ruolo di terzino.

A riportate la notizia ci pensano direttamente dalla Grecia, visto che parliamo di un giocatore del Panathinaikos, che a quanto pare sarebbero stato visionato da vicino dalla società giallorossa. E si starebbe preparando a un’offerta per rilevare il cartellino. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Dall’Inter alla Roma: occhi su Vagiannidis

Nel mirino della Roma ci è finito Giorgos Vagiannidis. Le informazioni sono state riportate dal portale prasinoforos.gr. Servono però almeno dieci milioni di euro, perché all’inizio di giugno, la società greca, ha rifiutato un’offerta di 8 milioni che sarebbe arrivata dallo Sporting Lisbona. Anzi, il prezzo fissato per il cartellino sarebbe di 12milioni di euro.

Una cifra non esagerata per un elemento che nel corso dell’annata che si è appena conclusa ha messo a referto un gol in 21 presenze e anche un assist in 7 presenze in Conference. Ha un passato all’Inter nel 2020, nelle squadre giovanili, ma mai ha giocato con la formazione nerazzurra, visto che lo i milanesi lo hanno girato in prestito in Belgio prima di mandarlo via definitivamente. E lo stesso giocatore vorrebbe, a quanto viene riportato dal sito citato prima, provare di nuovo un’esperienza all’estero, magari in Italia, visto che conosce il Paese anche se non il campionato. Come detto servono 12 milioni di euro, ma se la Roma si dovesse mettere a trattare seriamente allora Ghisolfi potrebbe anche riuscire a strappare uno sconto. Vedremo come andrà a finire.