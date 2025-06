Chiesa ha accettato, niente Serie A: ecco il suo nuovo club

Il futuro dell’ex attaccante esterno della Juventus rappresenta un tema di nevralgica importanza in queste calde ore di calciomercato: lo scenario

Dopo una stagione con la maglia del Liverpool che definire deludente sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, è tanta la voglia di riscatto di Federico Chiesa. Condizionato dalle scelte di Slot e da una concorrenza stellare, il figlio d’arte vuole ritornare a ricoprire un ruolo da protagonista.

Già accostato in tempi e in modi diversi a svariati club italiani già nella finestra invernale di calciomercato, Chiesa sta prendendo seriamente in considerazione l’idea di ritornare in Serie A. Tentazione del Napoli di Antonio Conte che non ha alcuna intenzione di fermarsi a Kevin De Bruyne e punta a definire nuovi acquisti di spessore, l’ex Juventus ha calamitato l’interesse anche del Milan.

Il tutto senza trascurare la Roma che dopo gli approcci estivi della scorsa stagione potrebbe riannodare i fili del discorso soprattutto se il Liverpool entrasse nell’ordine di idee di accettare quella formula del prestito alla quale i Reds non hanno mai aperto nei mesi scorsi. Le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, però, non possono essere trascurare e potrebbero letteralmente stravolgere le carte in tavola.

Calciomercato Roma e Milan, il futuro di Chiesa al suo punto di svolta: le ultime

Secondo quanto riferito da El Correo de Andalucía, infatti, nel futuro di Chiesa ci potrebbe essere anche un nuovo campionato. Ci stiamo riferendo più nello specifico alla Liga Spagnola visto che nelle ultime ore sarebbe stata caldeggiata anche l’ipotesi Real Betis.

Autorevole protagonista dell’ultima stagione anche in Conference League, il club iberico è intenzionato ad allargare il ventaglio di soluzioni a disposizione di Pellegrini con innesti di spessore. Da qui l’idea (ancora allo stato embrionale) di puntare proprio sull’attaccante del Liverpool, in cerca di riscatto e con un bagaglio d’esperienza spendibile nell’immediato. Dal canto suo, il ragazzo non sarebbe affatto contrario all’ipotesi di trasferirsi in Spagna benché, almeno allo stato attuale della situazione, non siano stati fatti ancora dei passi concreti per imbastire una trattativa.

Una traccia che va comunque monitorata con attenzione in quanto foriera di possibili sviluppi nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo, però, come la priorità di Chiesa sia quella di ritagliarsi spiragli concreti per un ritorno in Serie A. Tuttavia, nel caso in cui ciò non dovesse accadere, il Real Betis sarebbe pronto a valutarne l’acquisto imbastendo la trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Staremo a vedere cosa succederà.