Dalla Roma al Milan: Tare è già in sede

C’è un colpo in rampa di lancio per il Milan, con il neo direttore Tare che vuole chiudere in prima persona proprio in queste ore, con un blitz in sede

La Roma è stata scavalcata e c’è poco da fare adesso per Ghisolfi. Si tratta di un nome che poteva essere perfetto per il calcio di Gasperini ma che probabilmente sbarcherà dalle parti di Milanello nelle prossime settimane. I colloqui sono già stati avviati.

C’è una moria di esterni in giro per l’Europa che chi può spendere è pronto a fare follie. Basti vedere quanto successo tra Real Madrid e Liverpool, dove i Blancos hanno sborsato oltre 10 milioni di euro per far arrivare subito Alexander-Arnold nonostante fosse a parametro zero dal 30 giugno. Dal canto loro i Reds si sono rifatti con Frimpong del Leverkusen, andando a mettere sul piatto bei soldi nell’accoppiata con Wirtz. In Italia, dove le disponibilità sono ben diverse, bisogna lavorare d’anticipo e provare a sfruttare lo scouting. La Roma ha rifondato il proprio con Ghisolfi nel corso della stagione appena conclusa e ora è pronta a usufruirne.

A sinistra Angelino è dato in partenza, con l’Al-Hilal che vuole riprovarci dopo il Mondiale per Club, anche se a cifre inferiori. Ghisolfi vuole monetizzare almeno 20 milioni (compresi i bonus) per andare ad acquistare un esterno tutta fascia più nelle corde del gioco di Gasperini. Di nomi ne sono già circolati tanti ma quello che piace di più è De Cuyper del Bruges.

Il Milan scavalca la Roma nella corsa a De Cuyper: già avviati i contatti col Bruget

Il laterale mancino classe 2000 è seguito con grande attenzione anche dal Milan. Dopo aver riportato in esclusiva sul nostro sito del gradimento della Roma, oggi citiamo il collega Daniele Longo di calciomercato.com, che parla di un Tare scatenato e pronto ad affondare il colpo. Il direttore sportivo del Diavolo avrebbe già iniziato i dialoghi con il club belga per tesserare Maxim De Cuyper, considerato perfetto per prendere il posto del partente Theo Hernandez.

La valutazione che il Bruges fa del proprio gioiello è attorno ai 15-20 milioni e non intende fare molti sconti. Per la Roma era necessario prima vendere Angelino per avere il cash da investire, cosa che potrebbe fare il Milan se trovasse l’accordo con l’Atletico per Theo (al momento sfumato).