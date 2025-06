Dybala a vita: c’è la data della firma

Calciomercato Roma, il futuro di Dybala ancora nella Capitale. Atto d’amore della Joya per il futuro. Ecco la decisione dell’argentino

Se ieri vi abbiamo parlato di un interesse dell’Atletico Madrid, visto che Dybala rimane un’ossessione per il Cholo Simeone, il tecnico argentino dei Colchoneros dovrà sicuramente rassegnarsi al fatto di non allenare la Joya.

Sta lavorando a Miami Paulo, per essere pronto dopo l’operazione che lo ha costretto a saltare l’ultima parte dell’anno, per l’inizio della nuova annata con Gasperini in panchina. Sudore, sudore, sudore e pallone, si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Che oltre a fare un quadro clinico, mette in evidenza anche una notizia di mercato che non può che fare piacere ai tifosi della Roma.

Calciomercato Roma, Dybala rinnova: ecco quando

La Joya è pronta a venire incontro alle esigenze del club mettendosi a sedere a tavolino con la società per iniziare a parlare del rinnovo di contratto. Quel contratto che scade nel giugno del 2027 e che ha delle cifre importanti che si aggirano intorno agli 8 milioni di euro, forse qualcosa in meno. L’obiettivo è quello di mettere un altro anno e spalmare questi soldi. Un atto d’amore.

Perché in questo modo, ovviamente, Dybala andrebbe incontro a quelle che sono le esigente della Roma che ancora è stretta nella morsa del Fair Play Finanziario e che di conseguenza non si può muovere come vorrebbe in queste settimane per andare a prendere i calciatori che servirebbero a Gasperini. Sì, ci sono dei paletti da rispettare fino al prossimo anno e tutti devono fare la propria parte.

Anche l’argentino ha deciso di farla, evidentemente, dimostrando un attaccamento fuori dal normale e dimostrando una voglia di rimanere in città che non è da tutti. Insomma, a metà luglio – quindi subito dopo l’inizio della preparazione estiva – le parti si siederanno a tavolino per iniziare a parlare di questo nuovo accordo. Per amore – e il bene – della Roma.