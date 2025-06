Colpaccio Roma, Juve beffata: la chiamata che ha chiuso i giochi

Il contatto ha fatto letteralmente saltare il banco: bomba Roma-Juve, ecco cosa è successo

In attesa della presentazione ufficiale di Gasperini, la Roma sta muovendo passi concreti per costruire un organico quanto più vicino alle richieste dell’ex allenatore dell’Atalanta. Del resto non sono poche le piste scandagliate da Ghisolfi che ha già cominciato a battere diverse piste per non farsi trovare impreparato.

Gli input di Gasperini sulla Roma del futuro – come ampiamente prevedibile – saranno di nevralgica importanza. Si inseriscono proprio in questo solco le ultime tracce di mercato che vedono i capitolini valutare diversi profili: una tentazione, ad esempio, porta dritti a Laurienté.

Riannodando i fili del discorso, c’è comunque attesa per la presentazione ufficiale di Gasperini alla stampa da nuovo allenatore della Roma: il conto alla rovescia è già iniziato. Intanto, emergono nuovi importanti retroscena in merito al tentativo – andato vuoto – fatto dalla Juventus per provare a convincere l’attuale tecnico della Roma.

No alla Juve e Roma sbloccata: ha fatto tutto Gasperini

Intervenuto nel corso di Gekobet.news, Sandro Sabatini ha infatti svelato il tenore dei contatti andati in scena tra il neo dg della Juventus, Comolli, e lo stesso Gasperini che, ricordiamolo, aveva già incontrato i Friedkin e l’area tecnica a Firenze.

Secondo Sabatini, infatti, Gasperini avrebbe ricevuto una chiamata piuttosto laconica da parte del dirigente della Juventus: telefonata che non l’avrebbe affatto convinto e dalla quale sarebbe rimasto sostanzialmente deluso. Comolli si sarebbe infatti ‘presentato’ a Gasperini chiedendogli: “Mister, mi dica perché dovrei prenderla alla Juve. Mi convinca”.

Piuttosto piccata la reazione dell’ex allenatore della Roma che – dopo essersi preso delle ore per sciogliere gli ultimissimi dubbi dopo l’offerta della Roma – ha accettato con assoluto entusiasmo la proposta giallorossa. Stando così le cose, non ci sarebbe stato alcun testa a testa tra Juve e Roma per Gasperini.

Dopo aver maturato l’intenzione di cambiare aria e interrompere il suo ciclo con l’Atalanta, l’ex allenatore nerazzurro ha sempre messo i giallorossi in cima alla lista delle sue priorità non aprendo mai negli ultimi mesi all’ipotesi di accettare la ‘corte’ della Juve, tardiva e poco incisiva. Dal canto suo, tutto il popolo giallorosso aspetta con trepidazione l’inizio di una stagione – la prossima – nella quale sono attese conferme importanti sotto tanti punti di vista. A tutto Gasp.