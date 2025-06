Gyokeres fa impazzire la Juve: hanno chiuso tutto

La risposta dell’attaccante dello Sporting CP è un assist al bacio per i bianconeri che non aspettavano altro: effetto domino immediato

A pochi giorni dall’inizio della sua avventura al Mondiale per Club, la Juventus si interroga ancora sulle strategie di mercato da adottare in una campagna estiva che si preannuncia piuttosto magmatica per i bianconeri. Dopo l’addio di Giuntoli e il quasi contestuale arrivo di Comolli, la ‘Vecchia Signora’ ha ribadito la propria fiducia a Tudor con tanto di firma sul rinnovo. Ancora troppo poco, però, per una squadra che ha chiuso la sua stagione piuttosto distante dalle primissime della classe.

Tra le priorità in casa Juve – ad esempio – impossibile non prendere in considerazione i risvolti in chiave offensiva. Con una scarpa e mezzo fuori dalla Continassa, Dusan Vlahovic si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. L’attaccante serbo ha richieste dall’Italia (il Milan guarda con attenzione i possibili sviluppi) ma soprattutto dalla Turchia senza trascurare la ‘solita’ Premier League. L’intenzione della Juve è quella di destinare i soldi ricavati dalla cessione del serbo per prolungare l’esperienza di Kolo Muani all’ombra della Mole per poi fiondarsi su uno tra Gyokeres e Osimhen.

Calciomercato Juventus, colpo di scena Gyokeres: un club è stato rifiutato

Al netto di una concorrenza più agguerrita che mai, la Juve non ha infatti perso le speranze sul fronte legato all’attaccante dello Sporting CP, al centro di vivaci indiscrezioni di mercato. Intanto, al botta e risposta tra il club lusitano e l’entourage di Gyokeres in merito al discorso riguardante l’esistenza della clausola da 70 milioni complessivi, hanno fatto seguito le dichiarazioni piuttosto amletiche del ragazzo.

Dal canto suo, il club bianconero continua a monitorare la situazione pur consapevole delle oggettive difficoltà alle quali sarà chiamata a far fronte. Ostacoli rappresentati non solo dalla valutazione dell’attaccante ma anche da una concorrenza più folta che mai. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dal Portogallo, però, uno dei club sulle tracce di Gyokeres avrebbe ricevuto un vero e proprio due di picche dal calciatore.

Ci stiamo riferendo della proposta messa sul piatto e rispedita al mittente da parte del Manchester United. A riferirlo è l’edizione odierna di ‘Record’ che spiega come il calciatore e il suo entourage abbiano comunicato ai Red Devils l’intenzione di non sposare il progetto del club inglese. Nonostante il legame che unisce Gyokeres ad Amorim, l’attaccante non sembrerebbe interessato all’ipotesi di vestire la maglia dello United preferendo altre destinazioni. Che tutto questo possa rilanciare le velleità della ‘Vecchia Signora’? Ai posteri l’ardua sentenza.