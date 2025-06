Sgasata Roma, rilancio da 20 milioni: è lui il prescelto

Un altro nome è finito nei dossier dei giallorossi per rinforzare le corsie esterne: la comunicazione non si è fatta attendere

Benché sia iniziata ufficialmente solo da pochi giorni, la sessione estiva di calciomercato vede la Roma attiva su diverse fronti. La volontà di esaudire le richieste di Gasperini è alta così come è concreta la consapevolezza di dover puntellare un organico che soprattutto sulle corsie esterne si appresta a vivere un’estate densa di profondi cambiamenti.

In modo tutt’altro che banale sono proprio le fasce a rappresentare l’epicentro dei contatti che vedono la Roma al centro di vivaci indiscrezioni sia sul fronte entrato che su quello legato alle uscite. E così – in attesa di nuovi possibili sviluppi sul fronte Angelino, il cui futuro resta ancora un rebus tutto da sciogliere – da monitorare le contromosse di Ghisolfi in entrata. De Cuyper – ad esempio – resta un candidato autorevole ma sicuramente non l’unico nella lista dei desideri dell’area tecnica giallorossa che sta valutando anche profili più offensivi.

Calciomercato Roma, Ghisolfi pronto a ‘volare’: comunicazione lampo

Sorprende fino ad un certo punto – dunque – il contenuto dell’ultima indiscrezione lanciata da Sky Sport. Stando a quanto riferito, infatti, la Roma si sarebbe aggiunta al Como nel novero dei club interessati ad Abde Ezzalzouli. In realtà non è la prima volta che l’attuale esterno del Real Betis è accostato ai giallorossi visto che già nelle scorse finestre di calciomercato la sua candidatura era direttamente o indirettamente rimbalzata.

Dal canto suo, anche in questo caso la Roma parte da una posizione più defilata nella corsa ad Abde. Oltre alla concorrenza del Como e alle richieste del Betis – tutt’altro che disposto ad abbassare le proprie pretese che si attestano sui 20 milioni di euro – non possono non essere menzionati anche i piani di Ghisolfi per la corsia destra. Nonostante le difficoltà nell’imbastire l’operazione, la priorità della Roma resta comunque quella di creare i presupposti per il ritorno di Saelemaekers nella Capitale. A dover essere trovata, però, è la quadra definitiva con il Milan, ancora tutta da creare.

Ritornando ad Abde, il Como sta comunque provando a limare la distanza che ancora intercorre tra domanda e offerte. Oltre alle richieste del Real Betis, una voce importante è ricoperto dall’attuale ingaggio percepito dal ragazzo, legato al club iberico da un contratto in scadenza nel 2029 in virtù del quale percepisce 2,5 milioni di euro a stagione.