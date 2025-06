La Roma anticipa il Milan: blitz confermato e nero su bianco

Per la Roma ed il Milan, di fatto, bisogna registrare una grossa novità in sede di calciomercato.

Dopo aver scelto Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, di fatto, la luce dei riflettori della Roma si è spostata ovviamente su come rinforzare il proprio parco giocatori. Anche se ci sono state tante indiscrezioni che hanno interessato i giocatori giallorossi che potevano cambiare squadra.

Tra questi bisogna sicuramente Mile Svilar, considerando la fase di stallo dei giorni scorsi sulla trattativa per il suo rinnovo di contratto con la Roma. Proprio a seguito di ciò, di fatto, il Milan si sarebbe mosso per il portiere della Roma, visto che l’aveva individuato come possibile sostituto di Maignan.

Il portiere francese però, è rimasto nel team rossonero ma, soprattutto, Svilar è ora vicino a rinnovare il proprio contratto con la squadra giallorossa. Tuttavia, proprio in questi minuti, è arrivata un’altra notizia di calciomercato che lega tra di loro la Roma ed il Milan.

Calciomercato Roma, contatti avviati con l’entourage di un calciatore: ecco tutti i dettagli

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da Sacha Tavolieri, infatti, la Roma si è mossa per Maxim De Cuyper del Club Brugge. I dirigenti giallorossi, tra l’altro, avrebbe già avuto dei contatti con l’entourage del calciatore belga.

La Roma, dunque, si sta muovendo per Maxim De Cuyper per non farsi trovare impreparata in caso di una cessione di Angelino all‘Al Hilal. Il nuovo club di Simone Inzaghi, infatti, ha rimandato ogni discorso per il laterale spagnolo a quando sarà terminata la prossima edizione del mondiale per club.

Il Club Brugge, dunque, è stato molto sotto la luce dei riflettori del campionato di Serie A. In giornata, infatti, ci sono state diverse indiscrezioni sull’interessamento del Milan per un altro giocatore della squadra belga, ovvero Jashari.