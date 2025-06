Accordo senza clausola: precontratto con la Roma

Calciomercato Roma, accordo senza clausola e precontratto con i giallorossi. Ecco le ultime notizie sull’operato di Ghisolfi e colleghi.

Con un insieme di aspetti e valutazioni che attendono al vaglio Ghisolfi e colleghi, la fase di lavoro in quel di Trigoria si appresta a divenire sempre più intensa. Questo alla luce dei grandi cambiamenti coi quali la Roma dovrà fare i conti, dopo aver annunciato il nuovo allenatore e la consequenziale esigenza di soddisfare le richieste di chi, come Gasperini, non possa prescindere dal rispetto di alcune caratteristiche e qualità per la costruzione della rosa a propria disposizione.

In tale ottica, dunque, si giustifica certamente l’attesa e la curiosità circa le ponderazioni del GM francese e dello stesso Claudio Ranieri, a pieno supporto di Gasperini e intenzionati a plasmare la rosa attraverso una calibrata resa tra entrate e uscite, preservando l’ossatura principale, ma intervenendo altresì in quei reparti apparsi maggiormente deficitari nel corso dell’ultimo anno e sui quali bisognerà certamente mettere mano. Tra i vari, ovviamente, figura anche la difesa e quella batteria sulle fasce da sempre centralissima all’interno delle economie di gioco del tecnico ex Atalanta.

Calciomercato Roma, Lucumi senza clausola: la strada per farlo firmare gratis

Su quest’ultimo aspetto, non casualmente, diversi nomi hanno iniziato a circolare con una certa insistenza in quel di Trigoria, come ricorda lo scenario De Cuyper e il più generico intreccio di profili che potrebbe ben presto interessare la Roma per assicurare esterni di gamba e ben coerenti con le caratteristiche ricercate. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare del reparto di difensori centrali, tutt’altro che esente da novità.

Dopo la seconda parte di stagione trascorsa con il buon compromesso di adattare Celik nel terzetto difensivo, ci si aspetta almeno un intervento in questa zona di campo, anche alla luce del ritiro di Hummels e la non ancora disambiguata posizione di Nellson. Uno dei nomi circolati con maggiore insistenza da tale punto di vista è stato, dunque, quello di Lucumi del Bologna, il cui contratto è in scadenza nel 2026. Su di lui grava una clausola rescissoria da 28 milioni di euro, che i rossoblù non paiono essere intenzionati a discutere in alcun modo.

Più specificamente, Rudy Galetti, evidenzia anche come la Roma stia cercando di superare la fitta concorrenza che si prospetta per il giocatore felsineo, con l’intenzione altresì di anticiparsi a gennaio con un precontratto qualora non venisse trovato un accordo quest’estate. A quel punto, a sei mesi dalla scadenza contrattuale, Lucumi potrebbe rappresentare una ghiottissima occasione a costo zero.