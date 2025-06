Accordo chiuso con l’Inter, spallata alla Roma. Trattativa ormai indirizzata anche se non è alle battute finali. Ecco cosa sta succedendo in queste ore

La Roma è alla ricerca di un attaccante, lo sappiamo da un pezzo. E oggi è spuntato fuori anche il nome di Pavlidis del Benfica. Certo, come raccolto da Asromalive.it non sarà semplice, ma è un profilo che forse Ghisolfi segue.

Di certo ha seguito Bonny, almeno queste sono le informazioni che sono arrivate nel corso di queste ultime settimane: l’attaccante del Parma piace a moltissime squadre in Serie A. Ci ha pensato la Juventus, anche, ma soprattutto ci ha pensato l’Inter, magari su indicazioni del nuovo allenatore, quel Chivu che proprio in Emilia, nelle ultime tredici giornate di campionato, ha iniziato la sua carriera nella massima serie prima di approdare in nerazzurro. Un colpo tutt’altro che semplice, ovviamente, soprattutto per quelle che sono le indicazioni arrivare da Matteo Moretto in queste ore.

Calciomercato Roma, l’Inter affonda per Bonny

L’Inter ha quasi raggiunto un accordo con Bonny. “Allora, non stiamo parlando di una trattativa alle battute finali, sicuramente Bonny ha detto sì all’Inter e ci saranno nuovi contatti tra l’entourage del giocatore e l’Inter per definire il contratto. Quello che ci arriva, ci porta a dire che l’Inter è sempre più convinta ad avanzare la trattativa per Bonny

Bonny quindi è il profilo che i nerazzurri hanno messo nel mirino e sul quale hanno deciso di fare un investimento importante. E arrivati a questo punto non sappiamo se Marotta affondi il colpo anche per Hojlund, l’altro attaccante, quello del Manchester United, che nelle ultime settimane è stato accostato con molta insistenza ai nerazzurri. E magari questo potrebbe essere anche un via libera per la Juventus. Ma a noi interessa davvero poco.