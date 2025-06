Addio Ghisolfi e nuovo ds: nome choc al posto di Massara. Ecco il profilo che la Roma starebbe valutando al posto del francese

La Roma al momento è anche senza direttore sportivo. Ghisolfi ha risolto il suo contratto solamente un anno dopo l’approdo nella Capitale, e la società adesso è alla ricerca di un uomo che lo possa andare a sostituire.

Non solo, prima è arrivata anche l’ufficialità dell’addio di Vitali. Quindi servirebbe, eccome, un altro profilo che vada a prendere il suo posto. Intanto c’è da dire che Ghisolfi – anche per via, secondo noi, della conoscenza con Comolli, francese come lui e nuovo direttore generale in bianconero – sarebbe subito entrato nel mirino della Juventus. Quindi potrebbe anche rimanere molto poco senza squadra. Questo a noi oggettivamente interessa anche poco, quello che ci interessa è capire chi potrebbe prendere il posto proprio di Florentin.

Erede Ghisolfi: spunta Macia

In pole, così come riportato da footmercato.net, ci sarebbe Massara. Per lui si tratterebbe di un ritorno nella Capitale. Ma non c’è solamente l’ex Milan, tra le altre cose, nella short list dei Friedkin che si confronteranno ovviamente con Claudio Ranieri per non sbagliare la scelta. Sempre secondo il portale francese ci sono altri due nomi in ballo.

Uno è quello di Eduardo Macia: ha iniziato la sua carriera al Valencia, in Spagna, poi è passato al Liverpool e infine, negli ultimi due anni, ha svolto il ruolo di Ceo allo Spezia, prima di essere sollevato dall’incarico nello scorso anno. Un profilo di alto livello, senza dubbio, che a quanto pare è nel mirino della Roma. Non solo lui, perché ci potrebbe anche essere, sempre secondo la fonte citata prima, un nuovo ruolo per Federico Balzaretti, che è già in società e che ha fatto il direttore sportivo all’Udinese.