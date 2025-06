Addio Roma e firma improvvisa: ha già trovato un’altra squadra

In casa Roma, in attesa della conferenza stampa di Gasperini, bisogna registrare una novità importante.

Tra poco meno di due ore, di fatto, ci sarà la prima conferenza di stampa di Gian Piero Gasperini da allenatore della Roma. Tra la tifoseria giallorossa, ovviamente, c’è tantissima attesa per le parole dell’ex allenatore dell’Atalanta.

Al fianco di Gian Piero Gasperini, di fatto, ci sarà Claudio Ranieri, il quale ha rifiutato l’offerta arrivata da Gabriele Gravina per diventare il nuovo ct della Nazionale italiana. Anche perché in casa Roma bisogna registrare una vera e propria rivoluzione dal punto di vista del suo quadro dirigenziale.

I Friedkin, infatti, hanno deciso di fare piazza pulita. La decisione della famiglia statunitense, di fatto, è davvero netta. Proprio su quest’ultimo fronte, dunque, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento.

Roma, un addio già deciso ha già ricevuto un’altra offerta: le ultime

Secondo le ultime indiscrezioni, dopo il divorzio e la risoluzione del suo contratto con la Roma, Florent Ghisolfi sarebbe pronto ad iniziare una nuova avventura. Al direttore sportivo francese, infatti, sarebbe arrivata una nuova offerta da un club esterno.

Florent Ghisolfi, dunque, lascia la Roma dopo appena un anno dal suo arrivo. Al suo posto, almeno per il momento, dovrebbe tornare in giallorosso Frederic Massara. Quest’ultimo, infatti, è il profilo in pole position per diventare il nuovo direttore sportivo del team capitolino.