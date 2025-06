Terremoto Roma, non solo Ghisolfi: i Friedkin l’hanno già fatto fuori

In casa Roma, nel giorno della conferenza stampa di presentazione di Gian Piero Gasperini, bisogna registrare una vera e propria rivoluzione.

La Roma, dunque, ha deciso di affidarsi per i prossimi tre anni a Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, di fatto, ha detto sì alla corte dei Friedkin, rifiutando anche le proposte che gli sono arrivate dalla ‘nuova’ Juventus di Chiellini e Comolli.

Proprio in giornata, esattamente alle 12.00, ci sarà la prima conferenza stampa di Gian Piero Gasperini da allenatore della Roma. Tuttavia, in maniera incredibile, la luce dei riflettori in casa giallorossa non è proiettata verso l’ex tecnico dell’Atalanta, ma verso Florent Ghisolfi.

Il divorzo tra la Roma ed il direttore sportivo francese, di fatto, sembra essere davvero un passo. Ma i Friedkin hanno intenzione di fare piazza pulita dal punto di vista del quadro dirigenziale visto che, oltre a Florent Ghisolfi, i proprietari del club giallorosso stanno per fare fuori un altro dirigente.

Rivoluzione Roma, i Friedkin stanno per fare fuori anche un’altra figura molto importante: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione de ‘Il Messaggero’, infatti, anche l’avvocato Lorenzo Vitali potrebbe dire addio alla Roma. Il dirigente, di fatto, è stato un CEO del club capitolino dal momento in cui c’è stato l’addio di Lina Souloukou.

Se Florent Ghisolfi dovrebbe pagare la gestione del rinnovo di Mile Svilar (risolta dall’intervento di Claudio Ranieri) e la mancata cessione di Angelino all’ Al-Hilal, di fatto, Lorenzo Vitali dovrebbe salutare la Roma a causa della questione ‘nuovo stadio’.

I Friedkin, infatti, gli imputano una mancata accelerata per questo caso così spinoso. Ricordiamo che, visto il divorzio con Florent Ghisolfi, in casa Roma potrebbe tornare Frederic Massara.