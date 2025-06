Clausola e Roma avvisata, spunta la nuova data che sorprende tutti: ecco le ultime di calciomercato.

Con una strada già tracciata in ottica calciomercato e ben disambiguata da Gasperini e Ranieri proprio in queste ore, resta adesso tanta curiosità circa l’evoluzione dei prossimi scenari che attendono la Roma. Come noto, i giallorossi dovranno essere bravi ad accontentare il nuovo tecnico, altresì consapevole, dalla propria parte, delle stimolanti difficoltà sottese a questa nuova sfida giallorossa.

L’obiettivo, come annunciato in conferenza stampa proprio in questi minuti, è tornare in Champions League, per poi pian piano catalizzare un percorso di crescita ben coerente anche con le nobili ambizioni dei Friedkin. Come accaduto anche nel recente passato, anche quest’oggi Claudio Ranieri ha evidenziato la necessità di assecondare i paletti finanziari e di attendere e pazientare nel corso delle due prossime campagne di calciomercato. La bravura degli addetti ai lavori, a questo punto, dovrà proprio consistere nella capacità di saper individuare i nomi corretti e squisitamente coerenti con le potenzialità economiche del club.

Calciomercato Roma, nuova data di scadenza per Lucumi: doppio avviso dalla Premier

Da questo punto di vista, dunque, restano numerosi i profili spendibili in casa Roma, con la discriminante rappresentata adesso dalla capacità di dirigenza e proprietà di coniugare gli aneliti di Gasperini con i margini di manovra concessi ai Friedkin. I reparti sui quali lavorare restano plurimi, con una certa attenzione in questa fase rivolta anche al reparto difensivo.

Con Ndicka e Mancini centrali ma numericamente non bastevoli per il sistema di gioco di Gasperini, i nomi emersi in questa fase non sono numerosi, ma hanno spesso ricondotto a Lucumi del Bologna. Sul felsineo nei precedenti giorni era arrivata notizia circa una possibilità di vedere la Roma fargli firmare un precontratto a gennaio, a pochi mesi dalla scadenza nel 2026. Questo, alla luce di una clausola rescissoria da 28 milioni di euro, sulla quale il Bologna parrebbe non transigere.

Sulla questione, però, Nicolo Schira evidenzia in queste ore come, in realtà, la scadenza del contratto, contrariamente a quanto previsto, sia nel 2027 e non nel 2026. Uno scenario che cambierebbe, a questo punto, l’approccio della Roma a tale contesto. Intanto, la medesima fonte riferisce anche degli interessi della Premier League, dove Lucumi piace a Bournemouth e Aston Villa.