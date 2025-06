Prima il riscatto, poi la Roma: Gasp l’ha già allenato

Calciomercato Roma, in attesa di capire chi sarà il nuovo direttore sportivo, i giallorossi si muovono per l’attaccante. Gasperini lo ha già allenato

Giornata turbolenta, questa che stiamo vivendo, per i tifosi della Roma. Non solo la presentazione ufficiale di Gasperini (qui tutte le parole), ma anche l’addio di Ghisolfi (che potrebbe andare alla Juventus) e di Vitali. Insomma, un susseguirsi di notizie.

Ma c’è anche il mercato, come sappiamo. E c’è una squadra da rinforzare in tutto e per tutto nelle prossime settimane per iniziare – difficile, per non dire impossibile – con tutta la rosa a disposizione già a luglio, quando il gruppo si ritroverà a Trigoria dove svolgerà la prima parte di preparazione. Sappiamo benissimo che la squadra ha bisogno di innesti in tutti i reparti, ma soprattutto è in attacco che c’è la sensazione che qualcosa di importante possa succedere. Da Lucca a Bonny, che sembrano obiettivi difficili, nelle scorse ore ne è spuntato un altro che Gasperini conosce bene, visto che lo ha già allenato.

Calciomercato Roma, c’è anche Piccoli per l’attacco

Il profilo in questione è quello di Piccoli, attaccante del Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta, che secondo tuttocagliari.net è entrato proprio nel mirino dei giallorossi. I sardi sono pronti a riscattarlo per 12milioni di euro dalla Dea e poi far aprire l’asta attorno al centravanti. E la Roma a quanto pare starebbe guardando con un certo interesse alla questione.

Gasperini lo ha avuto alle sue dipendenze a Bergamo, e questo sicuramente permetterebbe al tecnico di avere subito a disposizione un giocatore che conosce. E anche Piccoli conosce quelle che sono le idee del nuovo tecnico della Roma. Insomma, un matrimonio che si potrebbe anche fare nello spazio di poco tempo. Certo, infine, ma non per ultimo, c’è anche da sottolineare un altro fattore, quello dei soldi. Il Cagliari vuole investire la cifra riportata prima sperando di poter fare una plusvalenza. Quindi servirebbero, al momento, almeno 20 milioni per Piccoli. Chissà se la Roma è convinta di questa valutazione. Vedremo.