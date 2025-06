Dopo la Juve c’è la Roma: l’ha chiesto Gasperini

Siamo soltanto a metà giugno ma il mercato è pronto a lanciare i primi duelli. Bianconeri e giallorossi all’inseguimento di un giovane campione.

Il mercato va, la Roma segue la sua rotta insieme ai suoi obiettivi. Perché il mercato indirizza spesso le scelte delle società. Può presentare, improvvisamente, imperdibili opportunità.

Vi sono poi i sogni di mezza estate che vanno inseguiti fin dove possibile. Anche la Roma le sue scelte le sta graduando partendo dai profili di più elevato spessore e dai costi maggiori, scendendo pian piano a livello di qualità e di esborsi. La scelta come tecnico di Gian Piero Gasperini fa ben intendere, però, le ambizioni della Roma.

Ambizioni che si misurano anche attraverso le scelte di coloro che andranno a comporre la rosa da affidare al tecnico di Grugliasco. Proprio l’ex tecnico dell’Atalanta ha consigliato vivamente ai dirigenti della Roma l’acquisto di un giocatore che aveva seguito per la Dea e che avrebbe voluto con sé già a Bergamo: Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

La Roma gioca d’anticipo con Wesley

Un nome citato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio in ottica Roma: “I giallorossi potrebbero provarci seriamente per Wesley, terzino destro del Flamengo“.

Sul giovane brasiliano vi è anche la Juventus alla ricerca di due nuovi esterni da regalare ad Igor Tudor. Sul giocatore brasiliano non vi sono, però, soltanto i due club italiani. come ci informa calciomercato.it. Se si considera soltanto la Premier League occorre elencare il Manchester City, che a maggio scorso sembrava ad un passo dal concludere la trattativa con il Flamengo su una base economica oscillante tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Oltre ai Cityzens è bene tener conto anche della concorrenza che potrebbe arrivare dall’Arsenal, dal Liverpool, dal Manchester United e dal Chelsea. Profilo di alto spessore che la Roma continuerà a monitorare. Per quanto riguarda la Juventus, invece, non risulta che la società bianconera abbia avviato contatti concreti né con il club brasiliano né con gli agenti del 21enne esterno.

Per i lettori di Asromalive il nome di Wesley non rappresenta un’assoluta novità dal momento che già la scorsa stagione il suo nome era stato accostato alla Roma così come all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, oggi tecnico dei giallorossi.