Colpo di scena Theo Hernandez: il bis ribalta la Roma

Il filo diretto che lega in maniera inestricabile i giallorossi e i rossoneri rappresenta un autentico punto di non ritorno: la situazione

Non si fermano le voci e le indiscrezioni di mercato che anche in casa Roma continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Archiviato il ribaltone dirigenziale che ha portato all’addio di Ghisolfi e alla scelta di puntare con decisione su Massara, i giallorossi non vogliono perdere tempo e sono chiamati a completare lo scacchiere di Gasperini con innesti di un certo tipo.

Imbrigliato dalle mancate uscite che non hanno permesso di liberare liquidità importante a stretto giro di posta, il discorso riguardante i possibili nuovi innesti potrebbe decollare da un momento all’altro. A prendersi le luci della ribalta nelle scorse settimane sono state semmai altre trattative. Tra queste, impossibile non citare quella che ha visto protagonista Angelino, oggetto del desiderio dell’Al Hilal che nei giorni scorsi è stato a un passo dal lasciare la Roma.

Attualmente impegnata al Mondiale per Club – di assoluto rilievo il pareggio all’esordio grazie al quale gli uomini di Inzaghi hanno fermato sul pareggio il Real Madrid – la compagine saudita non sta smettendo di setacciare il mercato al fine di regalare all’ex tecnico dell’Inter i rinforzi promessi.

L’effetto Theo scuote la Roma: nuova svolta a sorpresa

Anche questo spiega il motivo per il quale l’Al Hilal non abbia ancora mollato la presa per Theo Hernandez. Dopo aver incassato il doppio no del terzino del Milan – e aver dunque virato proprio su Angelino – il club saudita sembrerebbe essere ritornato sui suoi passi.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, nelle ultime ore sarebbero stati registrati altri contatti per provare a riannodare i fili del discorso con l’ex terzino sinistro del Real Madrid che, ribadiamolo, fino a questo momento non ha mai aperto con convinzione all’ipotesi di trasferirsi in Arabia.

Naufragata la trattativa con l’Atletico Madrid – che per adesso ha preferito non affondare il colpo su Theo Hernandez – il giocatore del Milan si sta guardando attorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Negli ultimi giorni era circolata anche l’indiscrezione di un possibile interessamento della Juventus che però sembra avere altre priorità.

Ecco perché l’Al Hilal non ha perso le speranze sul fronte Theo e – lasciando Angelino come eventuale piano B – proverà in tutti i modi a convincere il ragazzo ad accettare la bontà del proprio progetto. Anche la Roma, dunque, osserva il da farsi.