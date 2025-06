Dall’Atletico alla Roma, bomber da 23 milioni: la sbloccano i Friedkin

Per la Roma dei Friedkin ci sono delle importanti novità sulla ricerca del nuovo bomber.

Nella Roma dei Friedkin, di fatto, ci sono stati tantissimi cambiamenti in queste ultime settimane. L’ultimo sulla lista, ovviamente, è quello avvenuto nella figura del direttore sportivo tra Florent Ghisolfi e Frederic Massara.

Proprio quest’ultimo, tra l’altro, è stato ufficializzato in questi minuti tramite un comunicato della Roma. L’ex dirigente del Milan ha firmato un contratto di tre anni, così come ha fatto lo stesso Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco si è infatti legato alla squadra giallorossa per le prossime tre stagioni al club capitolino a 5 milioni di euro a stagione.

La Roma, di fatto, ha attuato una vera e propria rivoluzione con l’intenzione di tornare finalmente a partecipare ad un’edizione della Champions League. Il primo obiettivo di Gasperini per la prossima stagione sarà infatti quello di staccare il pass per la massima competizione europea per club. Per fare ciò, ovviamente, c’è bisogno di un calciomercato davvero importante. Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, bisogna segnalare un importante aggiornamento.

Calciomercato Roma, derby con l’Everton per un obiettivo: le ultime notizie

Come riportato dal media spagnolo ‘AS’, infatti, l’Atletico Madrid sarebbe in pole position per Yuri Alberto del Corinthias. Sul calciatore brasiliano, però, bisogna segnalare l’interesse delle due squadre di proprietà dei Friedkin, ovvero la Roma e l’Everton.

Ma bisogna anche segnalare le non perfette condizioni fisiche dello stesso Yuri Alberto. Come raccolto dal nostro direttore Daniele Trecca, infatti, il calciatore (valutato tra i 20 ed i 23 milioni di euro) ha riportato un infortunio alla vertebra L1 che gli impedirà di essere a disposizione per circa un mesetto.

Ricordiamo, inoltre, che il 50% del prossimo trasferimento di Yuri Alberto andrebbe alla sua ex squadre, ovvero lo Zenit di San Pietroburgo. La Roma, dunque, è molto attiva in sede di calciomercato anche nella ricerca di un nuovo attaccante.