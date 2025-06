Roma, UFFICIALE: Massara è il nuovo direttore sportivo

La Roma ha appena ufficializzato il ritorno di Frederic Massara.

Dopo il quinto posto in campionato, ad un solo punto dalla Juventus quarta, in casa Roma ci sono stati tantissimi cambiamenti. Il primo, ovviamente, è quello avvenuto in panchina tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini.

Il tecnico di Grugliasco, di fatto, è diventato la nuova guida tecnica della Roma per le prossime tre stagioni. Ma nel club giallorosso bisogna registrare un altro avvicendamento, ovvero quello tra Florent Ghisolfi e Frederic Massara.

La Roma ha comunicato il ritorno di Massara: l’annuncio

Dopo il comunicato in cui si è detto addio al dirigente francese, infatti, la Roma ha appena ufficializzato il ritorno di Frederic Massara.

Ecco la nota della Roma: “Siamo lieti di comunicare la nomina di Frederic Massara come nuovo direttore sportivo della Roma. Per lui si tratta di un ritorno nel Club, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara porta con sé una profonda conoscenza ed una chiara visione strategica per l’area tecnica”.

Il comunicato sull’ingaggio di Massara (che ha firmato per i prossimi tre anni) si conclude poi così: “Il Club guarda con fiducia a questo nuovo capitolo, convinto che la leadership di Friedkin riuscirà a contribuire a costruire un futuro competitivo e ambizioso”.