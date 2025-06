La Roma anticipa la Juve: affare tricolore e nuova svolta

La strada per il suo ritorno in Italia è ormai tracciata: colpaccio dei giallorossi e nuove priorità per rinforzare l’organico

Fisiologica rivoluzione. In attesa di definire l’accordo con Massara e di aprire ufficialmente il post Ghisolfi, l’area tecnica della Roma è chiamata a soddisfare le richieste di Gasperini. Vanno inseriti proprio in quest’alveo le tante indiscrezioni riguardanti i possibili colpi in mediana, ma non solo.

Tra i reparti oggetto di un vero e proprio restyling, impossibile non menzionare le corsie esterne. Benché al momento le trattative per il possibile addio di Angelino siano sostanzialmente bloccate, sull’altro versante non sono escluse novità concrete a stretto giro di posta. La permanenza di Saud Abdulhamid – sotto questo punto di vista – non è affatto da escludere. Ad ogni modo, a prescindere dal futuro del jolly saudita, la sensazione è che – eccezion fatta per qualche tassello – il reparto difensivo nel suo complesso possa vivere una sessione estiva piuttosto movimentata. Porte girevoli, dunque, che potrebbero liberare spiragli interessanti.

Ritorno lampo in Italia: la Roma fa sul serio

A tal proposito, in una lista piuttosto folta a soggetta ad improvvise variazioni, occhio al profilo di Lorenzo Pirola. Capitano e leader carismatico dell’Italia Under 21, il jolly difensivo milita attualmente tra le file dell’Olympiacos con cui ha vinto l’Erythroleykoi.

Prodotto del vivaio dell’Inter, Pirola si è ‘fatto le ossa’ prima al Monza e poi alla Salernitana: due esperienze che hanno fatto da preludio al suo approdo in terra greca. Grazie alle ottime risposte fornite sin dal suo arrivo in terra ellenica, il classe 2002 è riuscito a chiudere la stagione con ventisette presenze all’attivo. Fisicità, polivalenza e duttilità che non sono affatto passate inosservate. Sulle tracce di Pirola, infatti, si sono messi in tempi e in modi diversi vari club italiani come Juventus e Napoli.

Come detto, però, anche la Roma segue da vicino l’evolversi della situazione: secondo quanto riportato da Foot Italia, i giallorossi starebbero continuando a valutare possibili spiragli. Un interessamento – quello dei capitolini – che in realtà risale a qualche mese or sono, segno evidente del gradimento – ancora concreto – nei confronti del ragazzo che, ribadiamolo, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Ad ogni modo, allo stato attuale della situazione, sembra piuttosto difficile ipotizzare una permanenza del calciatore in terra ellenica: le strade che riporterebbero Pirola in Serie A stanno diventando sempre più bollenti.