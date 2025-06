Osimhen alla Juve, triplice fischio: c’è la chiusura definitiva

L’annuncio che fa calare il sipario su Osimhen, agitando le acque: la presa di posizione tira in ballo proprio la ‘Vecchia Signora’

Tra i tanti calciatori che si stanno prendendo le luci della ribalta per i tanti spifferi calamitati in sede di calciomercato, impossibile non menzionare lo scenario riguardante il futuro di Victor Osimhen. Dopo la stagione disputata in prestito al Galatasaray, l’attaccante nigeriano si sta guardando intorno per capire quale possa essere la destinazione più funzionale al prosieguo della sua carriera.

Seguito con interesse da alcuni club di Premier League, l’attaccante di proprietà del Napoli intriga e non poco anche la Juventus. Pur continuando a cullare il sogno Gyokeres, infatti, l’area tecnica bianconera non ha affatto perso di vista Osimhen che nelle idee di Tudor andrebbe a rappresentare la ciliegina sulla torta di un reparto che potrebbe accogliere anche la permanenza di Kolo Muani all’ombra della Mole. Situazione però tutta in divenire visto che – come ormai noto – la clausola da 75 milioni di euro inserita nel contratto di Osimhen contestualmente all’ultimo rinnovo non è valida per i club italiani.

Calciomercato Juventus, game over Osimhen: l’annuncio

Quest’ultimo dettaglio non è affatto trascurabile e si inserisce in un mosaico più ampio che non può non riguardare anche l’interessamento per l’attaccante che continua a mostrare l’Al Hilal. Pur continuando a ricevere due di picche da Osimhen, il club saudita non ha infatti mollato la presa e sta provando a ricucire lo strappo al fine di ritagliarsi ulteriori spazi di manovra.

Per tutta questa serie di fattori, dunque, la strada che porterebbe il bomber nigeriano all’ombra della Mole resta sostanzialmente intricata. Si inseriscono proprio in questa direzione anche le parole di Luciano Moggi che, intervenuto nel corso della trasmissione Netweek Calcio Show, ha ridimensionato in maniera categorica gli ultimi accostamenti tra Osimhen e la Juve. Di seguito le parole di Moggi sull’argomento: “Vi do una notizia certa, senza timore di essere smarrito: Osimhen non andrà alla Juventus, non ci sono possibilità che completi l’attacco di Tudor“.

Una presa di posizione forte che sicuramente manifesta il cammino tortuoso che la ‘Vecchia Signora’ sarà chiamato a percorrere per riuscire a mettere le mani su uno dei sogni di mercato della Juventus per la prossima stagione. Sogno che, almeno secondo Moggi, è destinato a rimanere tale. Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi sulla questione, fermo restando che, almeno allo stato attuale della situazione, una vera e propria trattativa tra il Napoli e la Juventus non è stata ancora imbastita.