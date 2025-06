Roma, Dybala alla Juventus? Ecco come stanno le cose

Roma: ieri è uscita fuori la notizia di un possibile ritorno in bianconero di Paulo Dybala. Ecco però come stanno le cose

Nella giornata di ieri si è sparsa la voce quasi incontrollata di un possibile ritorno alla Juventus di Paulo Dybala.

Un’indiscrezione di mercato arrivata da Torino, sponda bianconera, da parte di Luca Momblano: “Questa non è una mia idea, mi hanno detto che lui ha risposto al telefono ed era stupitamente carico“. La Juventus, tre anno fa, aveva deciso di non rinnovare il contratto della Joya e lo stesso argentino dopo diverse offerte che gli erano arrivate, aveva deciso di accasarsi alla Roma. Una presentazione da urlo all’Eur, una stagione incredibile. E un amore che è durato nel tempo. Oggi infatti si è anche parlato di un’offerta economicamente incredibile per Paulo dall’Arabia Saudita che lo stesso ha deciso di rifiutare. Insomma, tutto per la Roma. Ma cosa c’è di vero nelle notizie che sono venute fuori un paio di giorni fa? Ecco come stanno le cose.

Roma, ecco la verità su Dybala

Insomma, non c’è stato nessun contatto e nessuna telefonata tra le parti. La Joya pensa solo alla Roma e pensa solo al rinnovo del contratto anche per eliminare quella clausola di 12milioni di euro che lo potrebbe lasciar partire. Certo, poi è lo stesso che deve dare l’ok all’operazione e anche la scorsa estate abbiamo capito che non è mai sicuro possa andare via. Insomma, Dybala-Roma è un amore che continuerà anche nei prossimi anno, ne siamo certi. Con l’argentino al centro del progetto giallorosso per molto tempo ancora. Altro che Juventus…