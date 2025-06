Dybala, altro che Boca Juniors: nuova offerta da capogiro per la Joya. Il sogno però dovrebbe rimanere tale. Ecco cosa arriva in questo momento

Se le notizie che nei giorni scorsi sono venute fuori su Paulo Dybala, vale a dire quello di un interesse della Juventus, noi di Asromalive.it siamo riusciti a smentirle, adesso per la Joya arriva una notizia direttamente dal Messico.

Sappiamo benissimo che l’argentino ha una clausola rescissoria di 12milioni di euro – e un contratto fino al 2026 – che potrebbero anche essere un antipasto di una partenza. Beh, diciamolo chiaramente, di sensazioni sotto questo aspetto non è che ne stanno, soprattutto perché dovrebbero anche iniziare i colloqui per il rinnovo contrattuale. E poi si sa, Dybala ha già rifiutato diverse offerte economiche importanti dall’Arabia Saudita e non pensiamo ne possa accettare una dal Messico. Ma la notizia c’è, e va data.

Dybala interessa in Messico: la situazione

Secondo quanto scritto infatti dal portale nacionfutbol.com.mx, gli Unas Pumas, formazione appunto messicana, per rinforzare il proprio reparto avanzato avrebbe messo gli occhi su Dybala. Una situazione ancora alle prime luci, non si parla di una trattativa, ma di un interesse perché c’è voglia di investire in maniera importante su un club che vuole alzare il livello della propria rosa.

Negli anni scorsi questa formazione era riuscita a portare per un poco di mesi Dani Alves. Quindi di soldi ce ne stanno, ma ci deve essere anche la voglia del giocatore, che a differenza del brasiliano, allora, non era proprio alla fine della carriera, di accettare davvero una proposta da un campionato di certo non allettante come quello messicano. Che è meno allettante anche di quello arabo a dire il vero in questo momento.

Quindi sì l’interesse, quindi sì magari anche la richiesta di informazioni, ma si tratta di un sogno e sogno dovrebbe rimanere, con nulle possibilità infatti di una riuscita dell’operazione. Almeno al momento, ovvio. Poi il calciomercato ha sempre delle vie infinite, non esplorabili del tutto. Però pensare Dybala in Messico ci pare esagerate. Vedremo.