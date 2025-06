Frattesi subito a Roma: scambio accettato in un lampo

Il centrocampista dell’Inter continua ad essere l’epicentro di una serie insistente di indiscrezioni: l’affare è già stato promosso

Neanche il ribaltone alla guida della panchina dell’Inter sembra aver cambiato il futuro di Davide Frattesi, destinato a lasciare l’Inter per gettarsi a capofitto in una nuova esperienza in grado di regalargli nuovi stimoli e motivazioni. Del resto l’ex mezzala del Sassuolo ha vissuto l’ultima stagione in nerazzurro tra luci e ombre: fenomenale in Champions League, con i gol decisivi contro Bayern e Barcellona che hanno letteralmente mandato in visibilio i suoi tifosi, molto meno convincente in campionato.

Impiegato come comprimario da Inzaghi, Frattesi già durante la sessione invernale di calciomercato aveva cominciato a guardarsi intorno per capire il da farsi. Alla fine, però, l’Inter non ha dato il via libera alla sua cessione nonostante il pressing tutt’altro che banale della Roma. A distanza di mesi i giallorossi non hanno mollato la presa per provare a mettere le mani su uno dei prodotti più luminosi del proprio vivaio.

La concorrenza, però, sta diventando sempre più folta a causa del concomitante inserimento di altri club (italiani ed esteri) pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. Il Napoli – ad esempio – resta vigile sul da farsi. Benché non appaiano disposti a mettere sul piatto i 40 milioni di euro chiesti dall’Inter (richiesta comunque suscettibile a un ridimensionamento), gli Azzurri continuano a restare vigili.

Frattesi nella Capitale con lo scambio: per la Roma cambia tutto

In un mosaico ancora tutto da comporre, però, occhio anche alle mosse della Lazio. Secondo quanto riferito dal Messaggero, Sarri sarebbe infatti disposto a sacrificare il cartellino di Rovella in uno scambio con l’Inter pur di arrivare a Frattesi, giudicato più funzionale per il suo scacchiere tattico.

La qualità negli inserimenti e la forza negli strappi dell’attuale mezzala nerazzurra sono caratteristiche – unanimemente riconosciutegli – che intrigherebbero non poco il neo allenatore della Lazio che invece in cabina di regia può contare su diversi interpreti. Le parole dello stesso Sarri a proposito dell’ex centrocampista del Genoa non sono del resto passate inosservate: “Avevo detto che dopo 50 partite da vertice basso sarebbe diventato un top: è forte, ma gli manca ancora un po’ di palleggio“.

Musica per le orecchie dell’Inter che guarda proprio a Rovella per rinforzare una mediana che potrebbe restare orfana di Calhanoglu, per il quale è forte il pressing del Galatasaray. Che tutto questo possa spalancare le porte per un clamoroso scambio Frattesi-Rovella tra Lazio ed Inter? Benché non ci siano stati contatti concreti sulla doppia questione, resta una traccia da monitorare con attenzione.