La Roma batte Conte: svolta lampo e chiusura prenotata

I giallorossi sono pronti a far saltare il banco da un momento all’altro: l’incastro coinvolge anche il Napoli

Fase di calma apparente nel quartier generale della Roma. Dopo aver sistemato non solo la questione allenatore ma anche il restyling dirigenziale (ancora da completare in tutti i suoi aspetti), i giallorossi in questo momento stanno dando priorità alle cessioni. L’obiettivo è infatti quello di trovare gli incastri giusti per liberare spazio e intascare un discreto tesoretto entro il 30 giugno in maniera tale da avere poi maggiori margini di manovra.

Ed è proprio a quest’altezza che si inseriscono le tante voci riguardanti i possibili innesti in entrata. Canale – quest’ultimo – tutt’altro che snobbato dall’area tecnica della Roma. Raccolta l’eredità di Ghisolfi, Massara sta infatti continuando a scandagliare il terreno per impostare quelle operazioni con le quali costruire una squadra ad immagine e somiglianza (per quanto possibile) alle idee tattiche di Gian Piero Gasperini. Tra i calciatori sul taccuino del neo DS della Roma – non è un mistero – continua ad esserci quel Matt O’Riley per il quale i capitolini contano di aver mosso i passi giusti.

Calciomercato Roma, Napoli al tappeto: la mossa di Massara

Frenato nella scorsa stagione dai tanti infortuni che lo hanno letteralmente falcidiato, O’Riley era seguito da Massara sin dai tempi in cui l’attuale dirigente della Roma gravitava dietro la scrivania del Rennes. A questo vanno aggiunti due dettagli tutt’altro che trascurabili: il gradimento di Gasperini, che aveva indicato proprio nel jolly classe 2000 l’erede di Koopmeiners (al netto delle diverse caratteristiche) e la posizione del ragazzo.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, O’Riley sarebbe infatti disposto ad ‘aspettare’ la Roma che, una volta sistemate le cessioni in cantiere, dal mese di luglio potrà affrontare con maggior impeto il discorso acquisti. Una presa di posizione non banale visto che l’ex Celtic è uno degli obiettivi cerchiati in rosso anche da Conte per il suo Napoli.

Galvanizzato all’idea di atterrare nella Capitale, però, il tuttocampista del Brighton avrebbe messo proprio la Roma in cima alla lista delle sua priorità. Affare in discesa? Non ancora. Forte del gradimento del calciatore, i giallorossi dovranno comunque riuscire a trovare l’intesa definitiva con il club inglese: a tal proposito, si ragiona sulla formula di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva attorno ai 30 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.