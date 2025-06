Polveriera Conte e idillio finito: “Più di un’incrinatura con De Laurentiis”

L’annuncio ha letteralmente seminato il caos, ponendo le premesse per una vera e propria bufera da un punto di vista mediatico

Dopo aver rispedito al mittente la corte della Juventus, Antonio Conte ha scelto di proseguire la sua avventura al Napoli. Una prova di forza quella dei partenopei che sono riusciti a convincere il tecnico pugliese della bontà del proprio progetto. Assolutamente rivitalizzati dalla vittoria del campionato, gli Azzurri sono infatti intenzionati a rilanciare la propria candidatura.

L’acquisto a parametro zero di Kevin De Bruyne va inquadrata proprio in questa direzione, così come le tante voci legate ai diversi top player accostati ai Neo Campioni d’Italia. Una volta sistemate quelle cessioni dalle quali Manna spera di ricavare un buon tesoretto da investire – il discorso Osimhen non può passare in secondo piano – il Napoli potrà dunque sferrare l’assalto decisivo a quegli obiettivi con cui alzare l’asticella non solo in Italia ma anche in campo internazionale. Calma piatta all’orizzonte? Solo in parte.

Nella giornata di ieri non è infatti passato inosservato il comunicato con il quale il club partenopeo ha rivendicato con forza la sinergia con la quale i vari attori dell’area tecnica stanno collaborando per definire e attuare le strategie in sede di calciomercato. Una presa di posizione per certi aspetti inattesa e destinata a far parlare di sé: “Ci teniamo a sottolineare che è sempre ed unicamente il Napoli che fa il mercato e non unilateralmente il presidente o il direttore sportivo o l’allenatore”.

Conte e il Napoli, telenovela infinita: l’annuncio scatena un polverone

Qual è stato il motivo del comunicato degli Azzurri? Impossibile dirlo con certezza. Un modo per stornare da Conte eventuali ‘pressioni’ in sede direttiva mettendolo al riparo da riflessi mediatici? Semplice puntualizzazione di uno status quo ormai acquisito oppure segnale di una volontà della società (e del presidente in particolare) di cementare la sua posizione elevandola anche al di sopra della centralità del suo allenatore?

Proprio l’ultima ipotesi è quella presa in considerazione dal giornalista Fabio Ravezzani che interpreta il comunicato del Napoli come il segnale di una certa distanza tra Conte e De Laurentiis. Di seguito il commento della vicenda postato dal direttore di ‘TeleLombardia’ con un post pubblicato sul proprio profilo X: “Direi che è qualcosa più di un’incrinatura nei rapporti tra Conte e De Laurentiis. Attendiamo con fiducia le prossime puntate”.

E se così fosse, potrebbero aver ricoperto un ruolo le ultime dichiarazioni con le quali Conte ha ammesso di essere rimasto al Napoli perché De Laurentiis ha riconosciuto le sue ‘colpe’ per la gestione del mercato invernale? Ai posteri l’ardua sentenza.