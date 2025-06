Scambio improvviso con la Juve: Roma sbloccata con una mossa

La clamorosa trattativa regala interessanti spazi di manovra ai giallorossi: così cambiano le carte in tavola

Come accade in ogni sessione estiva di calciomercato, tra le tante trattative ancora in essere a tenere banco saranno soprattutto quelle riguardanti l’attacco. E non potrebbe essere altrimenti visto che non sono poche le squadre – in Italia e all’estero – alla ricerca degli innesti giusti con i quali rinforzare i rispettivi reparti offensivi.

Ne sa qualcosa anche la Roma che – sia pur attualmente impegnata soprattutto alla voce cessioni – sta comunque tenendo vive diverse piste. A prescindere dalla situazione legata al futuro di Eldor Shomurodov, al centro di un vero e proprio ping pong Başakşehir-Rennes, l’intenzione di Massara è quella di regalare a Gasperini un innesto di valore da inserire negli automatismi della nuova Roma. Il ventaglio di profili per l’attacco sondati in tempi e in modi diversi dai giallorossi proiettano la Roma al centro di un vivace intreccio di mercato che comprende – tra le altre – soprattutto il Napoli di Antonio Conte.

Calciomercato Roma, ping pong con la Juve: scambio e via libera

Inebriati dalla vittoria dell’ultimo Scudetto, i partenopei sono intenzionati a regalare al tecnico pugliese i rinforzi promessi. In attacco uno dei nomi accostati con maggiore insistenza ai neo Campioni d’Italia è quello di Darwin Nunez, ma non solo. Bloccato ormai da settimane, Lorenzo Lucca non è affatto sparito dai radar del Napoli che, però, in questo momento sta dando priorità ad altri obiettivi.

Le sorprese sono comunque sempre dietro l’angolo. A tal proposito, secondo quanto riferito da SportMediaset, non sarebbe affatto tramontata l’ipotesi di uno scambio tra Napoli e Juve che coinvolgerebbe Vlahovic ed Osimhen. L’attaccante nigeriano avrebbe infatti messo l’ipotesi bianconera in cima alla lista delle sue priorità, rifiutando le tante proposte arrivate dall’Arabia e rispedendo al mittente i timidi sondaggi dalla Premier League. Benché la ‘Vecchia Signora’ non possa usufruire del pagamento della clausola rescissoria – valida soltanto per l’estero – la Juve punta a mettere alle corde il Napoli, obbligato a cedere il suo attaccante per evitare spinosi casi interni.

Impostata a grandi linee da Cristiano Giuntoli ma non approfondita poi nel prosieguo delle settimane, l’idea di uno scambio Vlahovic-Osimhen potrebbe dunque prendere piedi qualora si materializzassero i presupposti giusti. Del resto sull’attaccante serbo è sempre vigile il Milan che però non ha ancora approfondito i dialoghi né con la Juve né con l’entourage del calciatore.

Stando così le cose, perché quest’intreccio potrebbe regalare interessanti spazi di manovra alla Roma? Va da sé che qualora i partenopei dovessero effettivamente decidere di affondare il colpo per l’ex attaccante della Fiorentina, si tirerebbero automaticamente fuori dalla corsa per Lorenzo Lucca, attaccante che piace e non poco all’area tecnica giallorossa ma per il quale l’Udinese non appare intenzionata a fare sconti. A dispetto di quanto trapelato nelle ultime settimane, secondo SportMediaset l’Udinese non si sarebbe schiodata dalla richiesta di 35-40 milioni di euro fatta trapelare per il suo attaccante.