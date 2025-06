Addio Angelino: firma da 25 milioni e Roma avvisata

Addio Angelino e firma da 25 milioni di euro. La Roma è avvisata. C’è il via libera per l’operazione. Cosa sta succedendo

L’addio sembrava a un passo. Poi non se n’è fatto più nulla e secondo alcuni questo avrebbe influito anche nella decisione dei Friedkin di interrompere, alla fine di comune accordo, il rapporto con Ghisolfi.

Parliamo ovviamente di Angelino, l’esterno difensivo che l’Al Hilal ha cercato prima dell’inizio del Mondiale per Club per portarlo con Simone Inzaghi al di là dell’Oceano in quel torneo che gli arabi stanno disputando. Un affare che realmente sembrava concluso e che avrebbe portato alla Roma i soldi per stare dentro i paletti del Fair Play Finanziario. Sappiamo benissimo tutti che entro il 30 giugno i giallorossi devono chiudere qualche uscita, e Angelino sembrava l’uomo in grado di apparare i conti. Così non è stato e così non sarà.

Calciomercato Roma, Hernandez ha detto sì e l’Al Hilal molla Angelino

Sì, perché stando alle informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio, Theo Hernandez ha dato il via libera per il suo passaggio all’Al Hilal. Quindi, prendendo l’esterno del Milan, è evidente che i sauditi molleranno la pista che porta ad Angelino destinato, a questo punto, a rimanere in giallorosso. Un affare da 25 milioni di euro – l’offerta che era arrivata per l’esterno giallorosso – e con uno stipendio di 20 milioni di euro all’anno per il giocatore.

E questo complica i piani di Ghisolfi che, oltre a Shomurodov e Paredes, ormai sulla porta d’uscita, sperava di lasciar partire anche l’esterno per mettere a posto i conti citati prima, e poi dedicarsi ovviamente alle entrare da fare nel corso delle prossime settimane per dare a Gasperini una squadra pronta non per l’inizio della preparazione, non sarà mai così, ma per l’inizio del campionato sì.

Insomma, adesso l’uomo maggiormente indiziato a dire addio è Ndicka, che come vi abbiamo riportato anche in queste ore, non solo ha richieste da parte della Premier League ma sarebbe anche stato offerto al Real Madrid. Sarebbe comunque un’uscita importante, visto che parliamo di una cifra di certo superiore ai 30 milioni di euro. Soldi che la Roma incasserebbe volentieri. Vedremo.