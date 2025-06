David al posto di Abraham: contratto stellare sul piatto

Su Jonathan David e Tammy Abraham bisogna segnalare un importante aggiornamento.

La Roma, di fatto, è tra i club in cui ci sono stati più cambiamenti in queste ultime settimane. Il primo, ovviamente, è stato l’avvicendamento in panchina tra Claudio Ranieri (diventato un nuovo dirigente giallorosso) e Gian Piero Gasperini. Mentre la seconda novità è avvenuta dal punto di vista dirigenziale.

Al posto di Florent Ghisolfi, infatti, i Friedkin hanno fatto tornare Frederic Massara nella Capitale per ricoprire il ruolo di direttore sportivo giallorosso. Una volta sistemate queste situazioni, dunque, la Roma è focalizzata su come rafforzare il gruppo a disposizione dello stesso Gian Piero Gasperini.

Anche perché il team giallorosso dovrà fare di tutto nella prossima stagione per tornare a staccare il pass per un’edizione della massima competizione europea per club, ovvero la Champions League. Proprio sul fronte calciomercato, tra l’altro, bisogna registrare un importante aggiornamento su uno dei giocatori sotto la luce dei riflettori, ovvero Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, Jonathan David ha preso il posto di Tammy Abraham: i dettagli

Come riportato dalla redazione del media turco ‘Haber Global TV’, infatti, il Fenerbahce di José Mourinho si è fiondato su Jonathan David. Al calciatore canadese, di fatto, sarebbero stati offerti ben 55 milioni di euro per i prossimi tre anni. Questa cifra così importante è comprensiva dei compensi dell’agente, del bonus alla firma e dello stipendio.

L’entourage di Jonathan David, dal canto suo, ha fatto sapere al Fenerbahce di voler prendersi un po’ di tempo prima di decidere, visto che ci sono anche altre offerte dai team europeo. Il club turco, quindi, ha messo da parte l’ipotesi che porta a Tammy Abraham per cercare di arrivare allo svincolato calciatore canadese.

Per il centravanti inglese, dopo il ritorno dal prestito al Milan, bisogna dunque scartare un’altra possibile destinazione. Nelle prossime settimane, di fatto, ci saranno sicuramente delle ulteriori novità su Tammy Abraham.