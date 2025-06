Colpo di scena Roma, ultimo assist per la Premier: svolta a sorpresa

Effetto domino immediato per i capitolini: come cambiano le strategie dell’area tecnica giallorossa dopo l’ultimo colpo di scena

In casa Roma la volontà di accontentare le richieste di Gasperini passa anche (e soprattutto) dal modo con il quale sarà affrontata la tematica riguardante le cessioni. Il 30 giugno è sempre più vicino e i giallorossi vogliono mettere a bilancio quelle plusvalenze cerchiate in rosso nella lista degli obiettivi nel medio-lungo periodo.

Ecco perché almeno fino a questo momento, eccezion fatta per qualche sporadico profilo, non sono affatto escluse sorprese. In presenza di un’offerta davvero convincente per uno dei calciatori considerati cedibili, Massara sarà chiamato a prenderla in seria considerazione. In un ventaglio ancora aperto a molteplici soluzioni, ad esempio, oltre alla probabile partenza di Shomurodov, da monitorare con estrema attenzione anche i dossier Ndicka e Angelino. Proprio per l’esterno spagnolo, snobbato dall’Al Hilal che ha deciso di puntare con forza su Theo Hernandez, si potrebbero aprire scenari invitanti a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, colpo di scena dalla Premier League: così cambia tutto

Come riferito in tempi non sospetti da Asromalive.it, quella dell’Al Hilal non era l’unica porta aperta per l’eventuale cessione di Angelino che intanto è finito nei radar di diversi club di Premier League pronti a darsi battaglia per il suo acquisto.

In giornata sono circolate indiscrezioni riguardanti l’interessamento di Bournemouth e Crystal Palace per l’esterno mancino della Roma, ma non è finita qui. Secondo quanto evidenziato da Gianluigi Longari, infatti, anche il Sunderland avrebbe cominciato a sondare il terreno per provare a capire se – ed eventualmente lungo quali binari – poter imbastire una trattativa con la Roma.

Dal canto loro, i giallorossi non hanno alcuna intenzione di fare sconti: contestualmente alla trattativa con l’Al Hilal, poi svanita nel nulla, i capitolini avevano detto sì ad una proposta da 23 milioni di euro più due di bonus, cifre che i club interessati ora ad Angelino non sembrano intenzionati a mettere sul piatto. Almeno per il momento. A proposito dell’interessamento del Sunderland per Angelino, ricordiamo come i Black Cats, neo promossi in Premier League, abbiano sondato il terreno anche per Ghisolfi che dopo l’addio alla Roma si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Staremo a vedere cosa succederà.