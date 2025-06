Angelino vola dal grande ex: offerta e risposta immediata

Calciomercato Roma, tiene banco ancora il nome di Angelino che è lontano dall’Al Hilal. Offerta del grande ex, la risposta è immediata

La chiusura, o quasi, dell’operazione che porterà Theo Hernandez in Arabia Saudita e precisamente all’Al Hilal, ha di fatto chiuso ogni possibilità che gli stessi arabi possano tornare su Angelino.

Sembrava un’uscita fatta, si parlava di visite mediche impostate e programmate, e di un affare di 23milioni di euro. Niente da fare, con due milioni in più e forse qualche altro bonus, Inzaghi si prende l’ormai ex Milan che ieri ha dato il via libera all’operazione dopo un po’ di tentennamenti. Ma rimane Angelino? Adesso la domanda è ovviamente questa e, secondo Il Messaggero in edicola questa mattina, delle offerte per l’ex Lipsia, alla Roma, sarebbero già arrivate. La risposta, però, è stata immediata.

Calciomercato Roma, doppia offerta per Angelino: la risposta dei giallorossi

Ha estimatori in Premier League l’esterno sinistro. Sia il Bournemouth di Thiago Pinto, sia il Crystal Palace, avrebbero sondato il terreno. Ma le proposte sono molto al di sotto dei 23milioni, più i 2 di bonus, che avevano spinto la Roma a dire di sì.

E quindi, quanto offrirebbero le due società del massimo campionato inglese? Parliamo di 12 milioni di euro che è una cifra sì importante ma non abbastanza per convincere Massara a cedere un giocatore di qualità come Angelino che ha disputato un’ottima stagione con Ranieri in panchina. Se ne riparlerà, sicuramente, in altri momenti del mercato. Ma per il momento non c’è possibilità che la cessione dell’esterno mancino possa andare in porto.

I milioni di euro di differenza tra un’offerta e l’altra sono davvero troppi e la Roma ovviamente spera che qualcuno si possa avvicinare. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, quando il mercato entrerà davvero nel vivo e quando tutti i direttori sportivi saranno vogliosi di andare a chiudere le operazioni sia in entrata che in uscita.