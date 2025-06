Firma Dybala, piovono conferme: c’è la data decisiva

L’attaccante argentino vuole vivere un’altra stagione da protagonista con la Roma: le ultime sul suo futuro

C’è una Roma con Paulo Dybala e una Roma senza la classe cristallino del talento argentino. Sulla via del recupero dopo l’operazione a causa della quale è stato costretto a chiudere anzitempo la scorsa stagione, la ‘Joya’ è pronto a prendere per la mano la sua squadra. Dal canto suo Gasperini è pronto a ritagliare un ruolo di primo piano al suo numero 21 della Roma.

Del resto, basterebbe spulciare il rendimento degli ultimi anni dei trequartisti e delle seconde punte dell’Atalanta per capire come Dybala non possa rappresentare un problema per lo scacchiere tattico del neo tecnico giallorosso. Così come è tutt’altro che un ostacolo il discorso riguardante il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino con annessa spalmatura. Un dossier che, come anticipato da AsRomalive.it, sarà approfondito nei prossimi mesi con la volontà di trovare la quadratura del cerchio, senza se e senza ma.

Dopo aver rispedito al mittente la ricca proposta saudita arrivata nella scorsa estate, Dybala non ha preso in considerazione le diverse proposte con cui alcuni club esteri in tempi e in modi diversi hanno provato a monitorare il da farsi. Allo stesso modo, però, sarà necessario uno sforzo da parte dell’attaccante della Roma: gli 8 milioni di euro attualmente percepiti rappresentano un onere piuttosto pesante per le casse giallorosse.

Calciomercato Roma, rinnovo Dybala: ecco come stanno le cose

Ecco perché, come evidenziato dal Corriere dello Sport, al termine della sessione estiva di calciomercato è in programma un contatto tra Massara e l’entourage del calciatore. Un summit utile a mettere basi concrete in vista del prolungamento fino al 2028 del contratto dell’argentino – attualmente in scadenza nel 2026 – con annessa riduzione e spalmatura dell’ingaggio: dagli attuali 8 milioni annui si passerebbe infatti a 5 milioni netti a stagione.

Benché non ci siano stati ancora contatti ufficiali in questa direzione, i segnali fatti trapelare in questi mesi corroborano in maniera concreta questo tipo di ipotesi. Le stesse sirene dall’Argentina non sembrano cambiare lo status quo almeno nel medio periodo: l’opzione Boca Juniors potrebbe infatti ritornare in auge, ma solo alla fine della scadenza del nuovo contratto tra Dybala e la Roma.

La volontà di trascinare la Roma in Italia e in Europa è la garanzia più autentica del feeling trasparente che lega l’ambiente al numero 21 che non ha mai vagliato l’ipotesi di ‘sfruttare’ la clausola da 12 milioni presente nell’attuale contratto (aspetto che verosimilmente sarà discusso nel corso dei prossimi mesi). Insomma, Dybala vuole la Roma e la Roma si gode il suo gioiello più luminoso: il futuro della ‘Joya’ sarà ancora giallorosso, senza se e senza ma.